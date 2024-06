NZ vs PNG, T20 World Cup 2024: इतिहास रचा, रिकॉर्ड स्पैल, पापुआ न्यू गिनी को 78 रन पर आउट कर न्यूजीलैंड 7 विकेट से जीता

Highlights NZ vs PNG, T20 World Cup 2024: न्यूजीलैंड ने इसे 13 ओवर के अंदर ही खत्म कर लिया। NZ vs PNG, T20 World Cup 2024: 12.2 ओवर में तीन विकेट पर 79 रन बनाकर जीत हासिल किया। NZ vs PNG, T20 World Cup 2024: न्यूजीलैंड ने पीएनजी को 19.4 ओवर में मात्र 78 रन पर आउट कर दिया।

NZ vs PNG, T20 World Cup 2024: कमाल हो गया। लॉकी फर्ग्यूसन ने इतिहास कायम किया। टी20ई में सबसे किफायती स्पैल के साथ इतिहास रचा। 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट लेकर कारनामा किया। न्यूजीलैंड ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी को सात विकेट से हराकर टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया। फर्ग्यूसन ने 4-4-0-3 का स्वप्निल स्पैल दर्ज किया। न्यूजीलैंड ने पीएनजी को 19.4 ओवर में मात्र 78 रन पर आउट कर दिया और 46 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और 12.2 ओवर में तीन विकेट पर 79 रन बनाकर जीत हासिल किया। न्यूजीलैंड ने इसे 13 ओवर के अंदर ही खत्म कर लिया।

The bowling figures speak for themselves ⚡️



Lockie Ferguson is the @aramco POTM award winner 🙌#NZvPNG#T20WorldCuppic.twitter.com/FYWfIY4L81 — ICC (@ICC) June 17, 2024

The New Zealand bowlers sitting on top ⬆️️



फर्ग्यूसन कनाडा के कप्तान साद बिन जफर (4-4-0-2) के साथ टी20ई इतिहास में केवल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। किसी गेंदबाज को निर्धारित चार ओवरों में से प्रत्येक को मेडन रखा। काबुआ मोरिया ने अच्छा काम करके न्यूजीलैंड को कड़ी मेहनत कराई। मोरिया ने पीछा करने की दूसरी गेंद पर फिन एलन (0) को विकेट के पीछे कैच कराया।

A dominant victory for the Kiwis 🇳🇿



A magnificent spell from Lockie Ferguson helps New Zealand end their #T20WorldCup 2024 on a winning note 🙌#NZvPNG | 📝: https://t.co/t7pj9GPggQpic.twitter.com/Gnfuv8FZNd — ICC (@ICC) June 17, 2024

तीसरे ओवर में रचिन रवींद्र (6) को डीप मिडविकेट पर कैच कराया। डेवोन कॉनवे ने तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से 32 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसने न्यूजीलैंड की जीत की नींव रखी। अपना आखिरी टी20 विश्व कप मैच खेल रहे ट्रेंट बोल्ट ने 14 रन देकर 2 विकेट लिए। टिम साउदी ने 11 रन देकर 2 विकेट लिए।

A sensational Lockie Ferguson spell helps New Zealand bowl Papua New Guinea out for 78 👏#T20WorldCup | #NZvPNG | 📝: https://t.co/1PQtT0jD9dpic.twitter.com/RfsYbYLNZW — ICC (@ICC) June 17, 2024

New Zealand need 23 runs to win with seven wickets in hand at the 10-over mark in Trinidad and Tobago.#T20WorldCup | #NZvPNG | 📝: https://t.co/pBE4mJuAZBpic.twitter.com/ynkjF2b17j — ICC (@ICC) June 17, 2024