ZIM vs NZ, 6th Match: न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला में विजयी अभियान जारी रखा, जिंबाब्वे को 60 रन से हराकर

ZIM vs NZ, 6th Match: न्यूजीलैंड ने बृहस्पतिवार को यहां त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला में मेजबान जिंबाब्वे को 60 रन से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। टिम सीफर्ट (75) ने लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा जबकि रचिन रविंद्र ने 39 गेंद में 63 रन की तूफानी पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड ने छह विकेट पर 190 रन का टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर बनाने के बाद लगातार चौथी जीत दर्ज की। सीफर्ट और रविंद्र ने दूसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी भी की।

जिंबाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे जिन्होंने 34 रन देकर चार विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे की टीम लेग स्पिनर ईश सोढ़ी (12 रन पर चार विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और 18.5 ओवर में 130 पर सिमट गई।

New Zealand secured another impressive victory, this time by 60 runs, over Zimbabwe to conclude the round-robin stage without a single loss.#ZIMvNZ#Zimbabwe#NewZealandpic.twitter.com/5QgcPw8WfG