NZ vs PAK, 2nd T20I: न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 21 रन से हराया, एडम मिल्ने ने झटके 4 विकेट

Highlights NZ ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में PAK को 21 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बनाई एलेन ने 41 गेंद पर सात चौकों और पांच छक्कों की मदद से 74 रन बनाए वहीं तेज गेंदबाज एडम मिल्ने ने 4 ओवर में 33 रन देकर चार विकेट लिए

हैमिल्टन: सलामी बल्लेबाज फिन एलेन के आकर्षक अर्धशतक और तेज गेंदबाज एडम मिल्ने के चार विकेट की मदद से न्यूजीलैंड ने रविवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 21 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बनाई। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवर के बाद एक विकेट पर 111 रन था। कप्तान केन विलियमसन (26) के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद उसके अन्य बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाए और आखिर में उसकी टीम 8 विकेट पर 194 रन की बना पाई।

एलेन ने 41 गेंद पर सात चौकों और पांच छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। निचले क्रम में मिशेल सेंटनर ने 25 रन का उपयोगी योगदान दिया। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 38 रन देकर तीन विकेट लिए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 19.3 ओवर में 173 रन बनाकर आउट हो गई। उसके केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे।

Adam Milne's impressive display with the ball helped New Zealand to a win in the second #NZvPAK T20I 🔥



📝: https://t.co/q9DcvZvacHpic.twitter.com/HlC2g2haC5