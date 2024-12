Nitish Kumar Reddy Century: मेलबर्न में नीतीश रेड्डी ने पुष्पा स्टाइल में मारी सेन्चुरी, सोशल मीडिया पर वायरल

Nitish Kumar Reddy Century: मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में भारत बल्लेबाजी कर रहा है जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना शतक पूरा करते हुए सभी का दिल जीत लिया। क्रिकेट प्रेमियों की जुबान पर इस समय केवल रेड्डी का नाम ही है।

आंध्र प्रदेश के 21 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के लिए अपना पहला टेस्ट शतक बनाया और रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे चौथे टेस्ट में फॉलो-ऑन से बचने में भी मदद की। रेड्डी भारत के लिए नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए और चार चौकों और एक छक्के की मदद से 81 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा पार किया। उन्होंने भारत के लिए अपना पहला टेस्ट अर्धशतक तब बनाया जब टीम मुश्किल में थी और फॉलो-ऑन की ओर बढ़ रही थी।

फ्लावर नहीं फायर है! 🔥 Nitish Kumar Reddy brings up his maiden 50 in Test cricket and unleashes the iconic celebration. 👏 Follow live: https://t.co/njfhCncRdL #TeamIndia pic.twitter.com/4aNqnXnotr

अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा करने के बाद, नीतीश ने पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, बीसीसीआई ने भी नीतीश का एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा, "फ्लावर नहीं, फायर है", बीसीसीआई का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Nitish Kumar Reddy completed his Half century in Pushpa Style.



When Player is new and wants to set in permanent Indian Team they plays well with full responsibility.



Virat Kohli and Rohit Sharma are irresponsible for bad performance#INDvsAUS#Kohli#Pushpa2#ManmohanSinghpic.twitter.com/18SJJSiNRe