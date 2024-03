Nitin Menon: दुनिया के पहले अंपायर, कोहली, रूट और स्मिथ के बाद विलियम्सन की पूरी कराई 'सेंचुरी', खास उपलब्धि अपने नाम करेंगे

Highlights चारों खिलाड़ी को फैब-4 भी कहा जाता है। अभी तक तीन खिलाड़ी 100 से अधिक टेस्ट खेल चुके हैं। केन 100वां टेस्ट खेलने उतर रहे हैं।

Nitin Menon: भारत के अंपायर नितिन मेनन ने कमाल कर दिया। मेनन रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा लिए। 100वां टेस्ट मैच हर खिलाड़ी का सपना होता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियम्सन की स्पेशल सेंचुरी पुरी कराई। इन चारों खिलाड़ी को फैब-4 भी कहा जाता है। अभी तक तीन खिलाड़ी 100 से अधिक टेस्ट खेल चुके हैं और केन 100वां टेस्ट खेलने उतर रहे हैं। केन भी जिस मैच में खेलेंगे उसके अंपायर मेनन हैं।

- Nitin Menon was the umpire on Kohli's 100th Test. - Nitin Menon was the umpire on Root's 100th Test. - Nitin Menon was the umpire on Smith's 100th Test. - Nitin Menon will be the umpire on Williamson's 100th Test. What an achievement. ⭐👌 pic.twitter.com/yvuFzH0n0v

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच कल (8 मार्च) से शुरू हो रहा है। केन अभी तक 99 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 8675 रन बना चुके हैं। 32 शतक अपने नाम किया है। मेनन 122वां अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करेंगे। कोहली ने 100वां मैच 2022 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था।

Nitin Menon will be the one of the umpires for the second test between Australia and New Zealand.



This will be Williamson’s to 100th test.

Nitin Menon also stood as an umpire in Root’s, Smith’s and Kohli’s hundredth test. pic.twitter.com/MJ8yvH4Of5