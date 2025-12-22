न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीता, WTC में महत्वपूर्ण अंक हासिल, वेस्टइंडीज की 323 रन से हार, जैकब डफी ने झटके 23 विकेट

Highlightsडेवोन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।इंडीज टीम को 138 रन पर आउट कर 323 रन से मैच जीता।
माउंट माउंगानुईः न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के सामने तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में जीत के लिए 462 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा था। न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली और महत्वपूर्ण डब्ल्यूटीसी अंक हासिल किए। तीसरे मैच में इंडीज टीम को 138 रन पर आउट कर 323 रन से मैच जीता। डेवोन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच और जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।
कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने लगातार दूसरी पारी में शतक जड़कर टेस्ट इतिहास में अपना नाम विशिष्ट सूची में शामिल किया था। लैथम ने 101 रन बनाए जबकि कॉनवे ने 100 रन की पारी खेली। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की थी जिससे न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 306 रन पर समाप्त घोषित की थी।
न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 420 रन बनाए थे। कॉनवे ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे और इस तरह से वह एक टेस्ट मैच में दोहरा शतक और शतक बनाने वाले दुनिया के केवल 10वें और न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। लैथम ने पहली पारी में 137 रन बनाए थे।
उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतकीय साझेदारी करके अपने पिता रॉड की बराबरी की, जिन्होंने 1992 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में मार्क ग्रेटबैच के साथ शतकीय साझेदारी की थी। डफी ने इस सीरीज में 23 विकेट लिए हैं।