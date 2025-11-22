New Zealand vs West Indies, 3rd ODI: सूपड़ा साफ, 161 पर ढेर वेस्टइंडीज, 19.3 ओवर पहले 4 विकेट से जीता न्यूजीलैंड, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच कौन?

Highlights New Zealand vs West Indies, 3rd ODI: चैपमैन (64) ने 58 गेंदों में अपना चौथा एकदिवसीय अर्धशतक पूरा किया। New Zealand vs West Indies, 3rd ODI: माइकल ब्रेसवेल (नाबाद 40) के साथ पांचवें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। New Zealand vs West Indies, 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने 162 रन के लक्ष्य को 19.3 ओवर शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

हैमिल्टनः न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इंडीज टीम का सूपड़ा साफ हो गया। वेस्टइंडीज की टीम पहले खेलते हुए केवल 161 पर ढेर हो गई। जवाब में कीवी टीम 30.3 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाकर जीत दर्ज की। मैट हेनरी को प्लेयर ऑफ द मैच और काइल जैमिसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। मार्क चैपमैन के अर्धशतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने शनिवार को तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को चार विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।

चैपमैन (64) ने 58 गेंदों में अपना चौथा एकदिवसीय अर्धशतक पूरा किया और माइकल ब्रेसवेल (नाबाद 40) के साथ पांचवें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की जिससे न्यूजीलैंड ने 162 रन के लक्ष्य को 19.3 ओवर शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

वेस्टइंडीज ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन उसकी पूरी टीम 36.2 ओवर में 161 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने चार जबकि जैकब डफी और मिचेल सैंटनर ने दो-दो विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने पहला मैच सात रन से और दूसरा मैच पांच विकेट से जीता था।