New Zealand vs England, 2nd Test: 115 गेंद, 123 रन, 11 चौके और 5 छक्के?, हैरी ब्रूक कमाल, न्यूजीलैंड बॉलर पर बरसे, 43 पर 4 विकेट गंवाने के बाद कूटे 280 रन

Highlights पहले टेस्ट में भी इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड की टीम अब भी 194 रन से पीछे है जबकि उसके पांच विकेट बचे हैं। 171 रन की पारी खेलकर टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाई थी।

New Zealand vs England, 2nd Test: हैरी ब्रूक के आठवें टेस्ट शतक से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को यहां अपना पलड़ा भारी रखा। ब्रूक ने 115 गेंद में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 123 रन की पारी खेली। उन्होंने ओली पोप (66) के साथ पांचवें विकेट के लिए 174 रन की साझेदारी भी की जिससे 43 रन पर चार विकेट गंवाने के बावजूद इंग्लैंड की टीम 280 रन बनाने में सफल रही। न्यूजीलैंड ने इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक 86 रन तक पांच विकेट गंवा दिए। स्टंप के समय टॉम ब्लंडेल सात रन बनाकर खेल रहे थे जबकि रात्रि प्रहरी विल ओ रोर्के ने अभी खाता नहीं खोला है। न्यूजीलैंड की टीम अब भी 194 रन से पीछे है जबकि उसके पांच विकेट बचे हैं। ब्रूक ने पहले टेस्ट में भी इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

England 50/4: Harry Brook plays this extraordinary shot for a six. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/eft4dp6xuf

A freak of nature. Harry Brook smashes ANOTHER Test century - coming in just 9️⃣1️⃣ balls. pic.twitter.com/Nsqa7JfO6H — England Cricket (@englandcricket) December 6, 2024

उन्होंने 171 रन की पारी खेलकर टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाई थी जबकि इंग्लैंड 45 रन पर तीन विकेट गंवाकर संकट में था। शुक्रवार को बेसिन रिजर्व में शुरुआती घंटे में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा जिससे मेहमान टीम ने 26 रन तक तीन विकेट गंवा दिए। ब्रूक ने इसके बाद मोर्चा संभाला और चाय से पहले के अंतिम ओवर में रन आउट होने से पहले कुछ आक्रामक शॉट खेले।

Four wickets and a run out for Nathan Smith as New Zealand keep England under 300 👏#NZvENG 📝 https://t.co/O9PbLOLXvL#WTC25pic.twitter.com/YQmKaYs7sM