NZ vs Eng 2023: सर डॉन ब्रैडमैन के बराबर, इंग्लैड के पूर्व कप्तान ने 129 मैच में 29वां टेस्ट मैच शतक लगाया, चौथे विकेट के लिए 294 रन जोड़े

New Zealand vs England 2023: इंग्लैड के पूर्व कप्तान जो रूट ने कमाल का प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 29वां टेस्ट मैच शतक लगाया। महान सर डॉन ब्रैडमैन के बराबर हो गए। सर डॉन ब्रैडमैन ने 52 मैच में 29 शतक लगाया था और जो रूट ने 129 मैच में 29वां टेस्ट मैच शतक लगाया।

रूट ने दो साल से अधिक समय के बाद शतक लगाया है। आखिरी बार जुलाई में भारत के खिलाफ तीन आंकड़े तक पहुंचे थे। हैरी ब्रुक ने नौ पारियों में अपना चौथा टेस्ट शतक लगाया। हैरी ब्रुक अभी भी 184 रन पर नाबाद हैं। इंग्लैंड को 315-3 के विशाल स्कोर तक पहुँचाया।

Joe Root brings up his 29th Test century 🙌



इंग्लैंड ने हैरी ब्रुक (184 रन) और जो रूट (101 रन) के शतक और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 294 रन की नाबाद साझेदारी से शुक्रवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के बारिश से प्रभावित पहले दिन स्टंप तक तीन विकेट पर 315 रन बना लिये। इंग्लैंड ने टॉस गंवा दिया था, उसने तीन विकेट भी जल्दी खो दिये थे और दिन का खेल भी केवल 65 ओवर बाद खत्म करना पड़ा।

Harry Brook's incredible form continues as he brings up his fourth Test century 👏



लेकिन इन सबके बावजूद इंग्लैंड ने मैच में और श्रृंखला में नियंत्रण बना लिया है। ब्रुक ने अभी तक टेस्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बना लिया है, इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ 153 रन की पारी थी और पिछले पांच टेस्ट में यह उनका चौथा शतक है।

Another dominant display by England as day one ends early due to rain.



उनके नाम तीन अर्धशतक भी हैं और केवल नौ टेस्ट पारियों में वह 807 रन बना चुके हैं जो टेस्ट क्रिकेट में करियर के इस पड़ाव में किसी अन्य खिलाड़ी की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। इस उपलब्धि में उनके पीछे हेनरी सुटक्लिफ, एवर्टन वीक्स, फ्रैंक वॉरेल और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी हैं। उनका स्कोर वेलिंगटन में इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़ा स्कोर है।

इंग्लैंड ने सात ओवर में 21 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे, तब ब्रुक क्रीज पर उतरे थे और उन्होंने सकारात्मक होकर बल्लेबाजी की और गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उनके साथ रूट ने भी 29वां टेस्ट शतक पूरा किया और उनकी उपलब्धि के पूरा होते ही बारिश आने लगी। इस तरह ब्रुक और रूट के बीच साझेदारी न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे विकेट के लिये इंग्लैंड की सबसे बड़ी भागीदारी भी बन गयी है।

न्यूजीलैंड के लिये मैट हैनरी ने दो और टिम साउदी ने एक विकेट झटका जिससे इंग्लैंड की टीम 6.4 ओवर में 21 रन पर जॉक क्राउले (02), बेन डकेट (09) और ओली पोप (10) के विकेट गंवाकर जूझ रही थी, जिसके बाद ब्रुक और रूट ने जिम्मेदारी से खेलते हुए शतक जड़े। इंग्लैंड ने दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 267 रन से जीता था जिसमें ब्रुक 89 और 54 रन की पारियां खेलने के बाद ‘मैन ऑफ द मैच’ रहे थे।