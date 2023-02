NZ vs Eng 2023: अंतिम दिन 90 ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 210 रन की दरकार, नौ विकेट शेष, 7787 रन के साथ विलियमसन सबसे आगे

Highlights खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। जैक क्राउली (24) का विकेट गंवाया जिन्हें टिम साउथी ने बोल्ड किया। बेन डकेट 23 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि ओली रोबिनसन एक रन बनाकर साथ निभा रहे हैं।

New Zealand vs England 2023: केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के शीर्ष स्कोरर बने और उनके 26वें टेस्ट शतक से मेजबान टीम ने सोमवार को इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 258 रन का लक्ष्य दिया। टॉम ब्लंडेल (90) आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे।

विलियमसन (132) और उनकी पारियों से न्यूजीलैंड ने फॉलोआन खेलते हुए दूसरी पारी में 483 रन बनाए। इंग्लैंड ने इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। टीम ने जैक क्राउली (24) का विकेट गंवाया जिन्हें टिम साउथी ने बोल्ड किया। स्टंप के समय सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 23 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि ओली रोबिनसन एक रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं।

इंग्लैंड को जीत के लिए 210 रन की दरकार है जबकि उसके नौ विकेट शेष हैं। मेहमान टीम जीत की प्रबल दावेदार है लेकिन विलियमसन ने न्यूजीलैंड को एक उम्मीद दी है। इससे पहले दिन के पहले ओवर में विलियमसन (7787 रन) ने जेम्स एंडरसन पर मिड विकेट पर चौके के साथ जब 29 रन के आंकड़े को छुआ तो टीम के अपने पूर्व साथी रोस टेलर के न्यूजीलैंड की ओर से 7682 रन के सर्वाधिक रन के आंकड़े को पीछे छोड़ा। श्रृंखला की पिछली तीन पारियों में सिर्फ 10 रन बनाने के बाद विलियमसन अच्छी लय में दिखे।

उन्होंने दिखाया कि मुश्किल हालात में वह क्यों टीम के नंबर एक बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी आठ विकेट पर 435 रन बनाकर घोषित की थी जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 209 रन ही बना सकी थी और उसे फॉलोआन के लिए मजबूर होना पड़ा था। न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 202 रन से की और टीम इंग्लैंड के पहली पारी के स्कोर से 24 रन पीछे थी।

विलियमसन और हेनरी निकोल्स (29) ने पारी को आगे बढ़ाया। ओली रोबिनसन ने निकोल्स को स्लिप में हैरी ब्रूक के हाथों कैच कराके चौथे विकेट की 55 रन की साझेदारी का अंत किया। इस समय न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से चार रन पीछे थी। विलियमसन का साथ देने इसके बाद डेरिल मिशेल उतरे जिन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए।

इस समय विलियमसन 34 रन पर खेल रहे थे लेकिन मिशेल ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए स्पिनर जैक लीच पर छक्के के साथ 52 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। विलियमसन ने 148 गेंद में 34वां अर्धशतक बनाया। मिशेल हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड की शॉर्ट गेंद को हवा में लहराकर जो रूट को कैच दे बैठे जिससे पांचवें विकेट की 75 रन की साझेदारी का अंत हुआ।

विलियमसन और ब्लंडेल ने इसके बाद लंच तक टीम को और झटके नहीं लगने दिए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विलियमसन को आउट करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अंतत: टेस्ट क्रिकेट में पहली बार गेंद हैरी ब्रूक को थमाई जिन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं करते हुए विलियमसन को विकेटकीपर बेन फोक्स के हाथों कैच कराया।

विलियमसन ने सात घंटे से अधिक की अपनी पारी में 282 गेंद का सामना करते हुए 12 चौके मारे। विलियमसन के आउट होने बाद न्यूजीलैंड की पारी को सिमटने में अधिक समय नहीं लगा। माइकल ब्रेसवेल (08) रन आउट हुए जबकि जैक लीच (157 रन पर पांच विकेट) ने एक ही ओवर में साउथी (02) और मैट हेनरी (00) को आउट किया। लीच ने ब्लंडेल को रूट के हाथों कैच कराके न्यूजीलैंड की पारी का अंत किया। उन्होंने 166 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके मारे।