New Zealand vs England, 1st Test: केवल 4 रन आगे न्यूजीलैंड, हाथ में 4 विकेट शेष?, ओली पोप, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने कूटे 328 रन

New Zealand vs England, 1st Test: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच का रुख तरफ मोड़ दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड की जमा पूंजी केवल 4 रन है और हाथ में 4 विकेट शेष है। मेजबान कीवी टीम ने भारत को भारत में 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया था, लेकिन अपने देश में कीवी टीम का बुरा हाल है। पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम जीत की ओर अग्रसर है। इंग्लैंड की जीत का मतलब है कि न्यूजीलैंड को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में झटका लगेगा। ओली पोप, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने मिलकर 328 रन कूटे डाले। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 499 रन बनाए।

ओली पोप ने 77, हैरी ब्रूक ने 171 और कप्तान बने स्टोक्स ने 80 रन की धमाकेदार पारी खेली। तीसरे दिन इंग्लैंड ने पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया है। ब्रुक और स्टोक्स ने सुबह फिर से बल्लेबाजी शुरू की और हर तरफ शॉट मारे। जब आउट हुए तो एटकिंसन और कार्स ने तेज और धमाकेदार कैमियो से इंग्लैंड को 499 तक पहुंचाया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड ने 151 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

चोट के बाद वापस कर रहे पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने पहली पारी में 93 और दूसरी पारी में 61 रन बनाए। कप्तान टॉम लैथम 1 रन बनाकर आउट हुए। स्टंप के समय डेरिल मिशेल 31 और नाथन स्मिथ 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 348 रन बनाए थे। दूसरी पारी में 155 पर ही 6 विकेट निकल गए हैं। हैरी ब्रूक ने अपना सातवां टेस्ट शतक लगाया।

ब्रूक और पोप के बीच साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण रही, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब ब्रूक ने क्रीज पर कदम रखा तब इंग्लैंड तीन विकेट पर 45 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। जल्द ही यह स्कोर चार विकेट पर 71 रन हो गया। पोप ने यहां से ब्रूक का अच्छा साथ निभाया और वे स्कोर को 222 रन तक ले गए। पोप अंतिम सत्र में 77 रन बनाकर आउट हुए।

अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे नाथन स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर के दूसरे ओवर में ही पहले जैकब बेथेल (10) को आउट किया और फिर अपना 150वां टेस्ट मैच खेल रहे जो रूट (00) को पवेलियन भेजा। विल ओरूर्के ने सलामी बल्लेबाज बेन डकेट (46) को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया। न्यूजीलैंड का क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं रहा और उसने ब्रूक को 18, 41, 70 और 112 रन के निजी योग पर जीवनदान दिये।