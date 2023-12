New Zealand vs Bangladesh 2023: न्यूजीलैंड में 'नागिन डॉस', पहली वनडे जीत, कीवी टीम 98 पर ढेर, 15.1 ओवर में जीता बांग्लादेश, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights मैच हारने के बाद मेहमान टीम ने क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। गेंदबाजों ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। स्विंग + सीम + अतिरिक्त उछाल से कीवी खिलाड़ी मात खा गए।

New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI 2023: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद बांग्लादेश ने बड़ी जीत हासिल की। कीवी टीम 98 पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने 15.1 ओवर में 99 रन बनाकर 9 विकेट से जीत हासिल की। विल यंग को प्लेयर ऑफ द मैच और तंजिम हसन साकिब को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

पहले दो मैच हारने के बाद मेहमान टीम ने क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और गेंदबाजों ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। स्विंग + सीम + अतिरिक्त उछाल से कीवी खिलाड़ी मात खा गए। मेजबान टीम 98 रन पर ढेर हो गई। कप्तान शान्तो ने अर्धशतक जमाया और विजयी रन बनाए, जिससे मेहमान टीम ने 34.5 ओवर शेष रहते हुए कुल स्कोर हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की पहली वनडे जीत है। बांग्लादेश को शनिवार को यहां तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को नौ विकेट से हराने के लिए महज 15 ओवर लगे जिससे मेजबान टीम की घरेलू मैदान पर 17 मैचों में चली आ रही जीत की लय टूट गयी। न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 2-1 से जीत ली।

न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में 44 रन और दूसरे वनडे में सात विकेट से जीत हासिल की थी। न्यूजीलैंड को 31.4 ओवर में महज 98 रन पर समेटने के बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने 42 गेंद में नाबाद 51 रन बनाये और अनामुल हक ने 33 गेंद में 37 रन का योगदान दिया जिससे बांग्लादेश ने 19 प्रयासों में न्यूजीलैंड पर वनडे में पहली जीत हासिल की।

बांग्लादेश ने शनिवार को न्यूजीलैंड को दोनों टीमों के बीच हुए वनडे में उसके न्यूनतम स्कोर पर आउट किया। तंजिम हसन साकिब ने 14 रन देकर तीन विकेट और शोरिफुल इस्लाम ने 22 रन देकर तीन विकेट झटके। इस तरह दोनों ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

सौम्य सरकार ने भी 18 रन देकर तीन विकेट चटकाये जिससे न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश के खिलाफ 162 रन के पिछले न्यूनतम वनडे स्कोर से कम स्कोर में सिमट गयी। बांग्लादेश के कप्तान शांटो ने टॉस जीतकर मैकलीन पार्क पर गेंदबाजी का फैसला किया जो आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

पिच पर काफी घास थी जिसका शोरिफुल और शाकिब ने पूरा फायदा उठाया। न्यूजीलैंड का शीर्ष क्रम चरमरा गया और 70 रन तक उसने छह विकेट गंवा दिये थे। न्यूजीलैंड के लिए पारी की सबसे बड़ी साझेदारी विल यंग (26 रन) और टॉम लाथम (21 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिए 36 रन की रही।

इन दोनों के अलावा केवल दो अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। इसके बाद सरकार ने जोश क्लार्कसन (16 रन), एडम मिल्ने (04) और आदित्य अशोक (10 रन) के विकेट झटके। अंतिम विकेट मुश्फिकुर रहीम (36 रन देकर एक विकेट) के नाम रहा।