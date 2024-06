NZ VS AFG score 2024 ICC Men's T20 World Cup: लो एक और उलटफेर!, पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान 84 रन से जीता, ग्रुप-सी में नंबर एक टीम, राशिद फिरकी में फंसे कीवी...

Highlights New Zealand vs Afghanistan, 14th Match live score 2024 ICC Men's T20 World Cup: बारिश के कारण अभ्यास सत्र रद्द होने से न्यूजीलैंड की तैयारी पर असर पड़ा है। New Zealand vs Afghanistan, 14th Match live score 2024 ICC Men's T20 World Cup: राशिद खान ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके। New Zealand vs Afghanistan, 14th Match live score 2024 ICC Men's T20 World Cup: न्यूजीलैंड को कठिन ग्रुप मिला है, जिसमें दो बार की चैम्पियन मेजबान वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान जैसी टीमें हैं।

New Zealand vs Afghanistan, 14th Match live score 2024 ICC Men's T20 World Cup: टी20 विश्व कप में उलटफेर जारी है। अफगानिस्तान टीम ने कमाल कर दिया। अमेरिका ने कल पाकिस्तान को हराया था। आज आईपीएल सितारों से भरी अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हराकर ग्रुप-सी में 4 अंक के साथ पहले नंबर पर है। अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 70 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड को कठिन ग्रुप मिला है, जिसमें दो बार की चैम्पियन मेजबान वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान जैसी टीमें हैं। अफगान टीम के कप्तान राशिद खान ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके।

𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan put on a comprehensive all-round performance to beat @BLACKCAPS by 84 runs and register 2nd successive victory in the #T20WorldCup. 🤩



Congratulations to the Entire Afghan Nation and all the fans around the world. 👏👏#AFGvNZpic.twitter.com/PW7YPpHxLF — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 8, 2024

टी20 विश्वकप में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा जीत का अंतरः

130 बनाम एससीओ, शारजाह, 2021

125 बनाम युगांडा, प्रोविडेंस, 2024

84 बनाम न्यूजीलैंड, प्रोविडेंस, 2024*

62 बनाम एनएएम, अबू धाबी, 2021

Rashid Khan has 4! 👊



The skipper @RashidKhan_19 continues to shine with the ball as he takes his 4th wicket to get AfghanAtalan even closer. 👏🤩#AfghanAtalan | #T20WorldCup | #AFGvNZ | #GloriousNationVictoriousTeampic.twitter.com/9QrMTuyDZs — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 8, 2024

टी20 विश्व कप में किसी कप्तान द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ेः

4/17 - राशिद खान बनाम न्यूजीलैंड, प्रोविडेंस, 2024*

4/20 - डेनियल विटोरी बनाम आईएनडी, जो'बर्ग, 2007

4/20 - जीशान मकसूद बनाम पीएनजी, अल अमेरात, 2021

टी20 विश्व कप में पूर्ण सदस्य टीम द्वारा सबसे कम स्कोरः

55 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, दुबई, 2021

60 - न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, चैटोग्राम, 2014

70 - बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, कोलकाता, 2016

72 - बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया, दुबई, 2021

75 - न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान, प्रोविडेंस, 2024*

मोहम्मद नबी ने 2 विकेट झटके। फजलहक फारूकी ने कमाल का प्रदर्शन किया और 4 विकेट झटके। रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 56 गेंद में 80 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। इब्राहिम जारदान ने 41 गेंद में 44 रन बनाए।

फारूकी लगातार टी20 विश्व कप मैचों में 4+ विकेट लेने वाले अफगानिस्तान के पहले गेंदबाज हैं। टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार भी है। यह पहली बार है, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 इंटरनेशनल मैचों में हराया है।

𝐇𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! ⚡



The Williamson wicket completed a hat-trick for @RashidKhan_19, following his two successive wickets against Uganda in the previous match. 👏🔥#AfghanAtalan | #T20WorldCup | #AFGvNZ | #GloriousNationVictoriousTeampic.twitter.com/5jWCh9jXG5 — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 8, 2024

Continuing his red-hot form at #T20WorldCup 2024 👌



Rahmanullah Gurbaz takes home the @aramco POTM award 🏅 pic.twitter.com/nXOjOasxAA — ICC (@ICC) June 8, 2024

कप्तान राशिद खान और बायें हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी के चार चार विकेट की मदद से अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप ग्रुप सी के मुकाबले में न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया । जीत के लिये 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2021 उपविजेता न्यूजीलैंड टीम 15 . 2 ओवर में 75 रन पर आउट हो गई। उसके दो ही बल्लेबाज ग्लेन फिलिप (18) और मैट हेनरी (12) दोहरे अंक तक पहुंच सके। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल खिताब जीत चुके रहमानुल्लाह गुरबाज ने 56 गेंद में 80 रन बनाये।

Afghanistan put on a clinic with bat and ball against New Zealand to continue their winning momentum 🙌#T20WorldCup | #NZvAFG | 📝 https://t.co/v8noS59c1qpic.twitter.com/du3txa6GL0 — ICC (@ICC) June 8, 2024