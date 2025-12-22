New Zealand vs West Indies, 3rd Test: 3 मैच, औसत 15.4 और 23 विकेट, एक कैलेंडर वर्ष में 80 विकेट लेकर रिचर्ड हैडली रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा जैकब डफी, इंडीज के खिलाफ 3 बार 5 विकेट

New Zealand vs West Indies, 3rd Test: कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा किया। डफी ने एक कैलेंडर वर्ष में 80 विकेट लेने के रिचर्ड हैडली के न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

Highlightsब्रैंडन किंग ने सर्वाधिक 67 रन बनाए।बिना किसी नुकसान के 43 रन से आगे बढ़ाई।पूरी टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई।

माउंट माउंगानुईः तेज गेंदबाज जैकब डफी ने 42 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवे और अंतिम दिन सोमवार को यहां 323 रन से बड़ी जीत हासिल करके तीन मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। वेस्टइंडीज के सामने 462 रन का मुश्किल लक्ष्य था। उसने सुबह अपनी दूसरी पारी बिना किसी नुकसान के 43 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसकी पूरी टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई। उसके केवल चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें ब्रैंडन किंग ने सर्वाधिक 67 रन बनाए।

न्यूजीलैंड की तरफ से डफी के अलावा अयाज पटेल ने 23 रन देकर तीन विकेट लिए। ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र ने एक-एक विकेट हासिल किया। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 420 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 306 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

उसकी तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा किया। डफी ने एक कैलेंडर वर्ष में 80 विकेट लेने के रिचर्ड हैडली के न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने इस श्रृंखला में 15.4 के औसत से 23 विकेट लिए।

इस बीच उन्होंने तीन बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा भी किया। डफी ने कहा, ‘‘मैंने लंच के समय वह सूची देखी और उसमें कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम थे। इन खिलाड़ियों की सूची में शामिल होना बेहद खास है।’’

डफी को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया क्योंकि उन्होंने कुछ प्रमुख तेज गेंदबाजों के चोटिल होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करके न्यूजीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। इन दोनों टीम के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट मैच नौ विकेट से जीता था।

