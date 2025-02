New Team India Jersey Launched 2025: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लॉन्च टीम इंडिया की नई जर्सी?, नहीं दिखे कप्तान रोहित शर्मा, पोस्ट वायरल

Highlights New Team India Jersey Launched 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नई जर्सी में पोज देते नजर आ रहे हैं। New Team India Jersey Launched 2025: नागपुर में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से जर्सी पहनना शुरू करेगी। New Team India Jersey Launched 2025: बुधवार को भारतीय टीम के लिए नई वनडे जर्सी का खुलासा किया।

New Team India Jersey Launched 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले बुधवार को भारतीय टीम के लिए नई वनडे जर्सी का खुलासा किया। टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से नागपुर में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से जर्सी पहनना शुरू करेगी। बोर्ड ने एक्स पर तस्वीरों की एक श्रृंखला साझा की, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नई जर्सी में पोज देते नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई द्वारा साझा की गई तस्वीरों में रोहित शर्मा को छोड़कर पूरी भारतीय टीम मौजूद थी।

भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने बुधवार को स्वीकार किया कि प्रारूप में बदलाव और वनडे में पिछला प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला और चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी का मनोबल बढ़ाएगा। हाल के दिनों में दोनों फॉर्म हासिल करने में संघर्ष कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में लचर प्रदर्शन के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। बांगड़ ने ‘स्टार स्पोर्ट्स’ द्वारा आयोजित एक बातचीत के दौरान कहा, ‘‘विराट और रोहित दोनों ही सफेद गेंद के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के रूप में जाने जाएंगे। अगर आप सूची बनाएं तो उनके नाम इसमें होंगे।

प्रारूप में बदलाव और इस प्रारूप में पिछले प्रदर्शन से निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा।’’ इस पूर्व क्रिकेटर ने, ‘‘रोहित शीर्ष क्रम में कैसे खेलेंगे, यह दिलचस्प होगा क्योंकि हाल में उन्होंने कुछ कम स्कोर बनाए हैं।’’ दोनों अनुभवी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में वापसी में भी असफल रहे और दोनों इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म हासिल करने के लिए बेताब होंगे।