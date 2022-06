Netherlands vs England: विश्व रिकॉर्ड, 50 ओवर और 498 रन, 26 छक्के और 36 चौके, साल्ट, मलान और बटलर ने जड़े शतक

Highlights जोस बटलर, डेविड मलान और फिल सॉल्ट ने एम्सटरडम के बाहर एम्स्टेलवीन में शतक जड़े। इयोन मोर्गन की टीम के पास वनडे में 500 रन बनाने वाली इतिहास की पहली टीम बनने का मौका था। लियाम लिविंगस्टोन (22 रन पर 66 रन) केवल चार और आखिरी गेंद पर छह रन बनाए।

Netherlands vs England: इंग्लैंड ने एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया। एम्स्टेलवीन में नीदरलैंड के खिलाफ 498-4 रन बनाए। 26 छक्के और 36 चौके लगे। जोस बटलर (70 गेंदों में नाबाद 162), डेविड मालन (109 रन पर 125 रन) और फिल साल्ट (93 रन पर 122 रन) ने शतक मारे।

बटलर ने 47 गेंद में शतक जमाया जो इंग्लैंड के लिये दूसरा सबसे तेज शतक था। उन्होंने 162 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें टीम के 26 में से 14 छक्के जड़े थे। बटलर के नाम अब राष्ट्रीय टीम के लिये तीन सबसे तेज वनडे शतक हो गये हैं, उन्होंने 46 गेंद, 47 गेंद और 50 गेंद में सैकड़े बनाये हैं।

सॉल्ट ने 93 गेंद में 122 रन और मलान ने 109 गेंद में 125 रन बनाये जबकि लियाम लिविंगस्टोन ने 22 गेंद में नाबाद 66 रन की पारी खेली। नीदरलैंड पहली बार क्रिकेट विश्व कप के बाहर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेल रहा है। शेन स्नाटर ने इंग्लैंड को एक रन पर पहला झटका दिया और पीटर सीलार ने लगातार गेंदों पर दो विकेट झटके जिसमें कप्तान इयोन मोर्गन का शून्य पर आउट होना शामिल था।

