नेपाल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में क्रिकेटर संदीप लामिछाने को ठहराया दोषी

Highlights लामिछाने को अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी पाया कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संदीप लामिछाने ने लड़की के साथ बलात्कार किया कथित तौर पर कोर्ट के फैसले के बाद नेपाल पुलिस ने क्रिकेटर को गिरफ्तार कर लिया है

काठमांडू: नेपाल के पूर्व क्रिकेट कप्तान संदीप लामिछाने को काठमांडू जिला अदालत ने शुक्रवार, 29 दिसंबर को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी पाया है। अदालत के संचार अधिकारी के अनुसार, न्यायाधीश शिशिर राज ढकाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि संदीप लामिछाने ने लड़की के साथ बलात्कार किया।

कथित तौर पर 23 वर्षीय को उसके बलात्कार मामले के फैसले के बाद नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संदीप के खिलाफ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए, पीठ ने फैसला सुनाया कि अगस्त 2022 में बलात्कार के समय लड़की नाबालिग नहीं थी। हालांकि, काठमांडू जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नेपाल क्रिकेटर ने लड़की की खराब वित्तीय पृष्ठभूमि का फायदा उठाया।

Nepal court indicts Nepal cricket team's ex-captain Sandeep Lamichhane in the case of rape of a minor.



More details are awaited.