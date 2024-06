NED vs NEP, T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप में 10 में से 7 जीत लक्ष्य का पीछा करते हुए, मैक्स ओ’डाउड ने रचा इतिहास, 5 बार 50प्लस स्कोर, नेपाल को बुरी तरह से हराया

Highlights NED vs NEP, T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप में नीदरलैंड के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया। NED vs NEP, T20 World Cup 2024: टिम प्रिंगल और लोगन वैन बीक की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन दिखा। NED vs NEP, T20 World Cup 2024: इस जीत से दो अंक हासिल किए।

NED vs NEP, T20 World Cup 2024: मैक्स ओ’डाउड (नाबाद 54) के नाबाद अर्धशतक की मदद से नीदरलैंड ने टी20 विश्व कप ग्रुप डी मुकाबले में नेपाल पर छह विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ ही मैक्स ने टी20 विश्व कप में नीदरलैंड के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया। नीदरलैंड्स को टी20 वर्ल्ड कप में 10 में से 7 जीत लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हैं। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 109 रन बनाकर बाजी मार ली। ओ’डाउड ने 48 गेंद में 54 रन बनाए। 4 चौके और एक छक्का लगाया।

टी20 विश्व कप में नीदरलैंड के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर

5- मैक्स ओ’डाउड

3- स्टीफ़न मायबर्ग

1- कॉलिन एकरमैन

1- टॉम कूपर।

टिम प्रिंगल और लोगन वैन बीक की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन दिखा। इस जीत से दो अंक हासिल किए। ओ’डाउड ने 48 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और एक छक्का लगाने के साथ एक छोर संभाले रखा। नेपाल के लिए सोमपाल कामी, दीपेंद्र सिंह ऐरी और अविनाश बोहरा ने एक-एक विकेट लिये।

मैन ऑफ द मैच प्रिंगल ने 20 रन देकर तीन जबकि वैन बीक ने 18 रन देकर तीन विकेट चटकाये। पॉल वैन मीकरेन और बास डलीडे को दो-दो सफलता मिली। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया और लगातार अंतराल पर विकेट चटकाते रहे।

नेपाल की ओर से कप्तान रोहित पौडेल ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाये। उन्होंने 37 गेंद की पारी में पांच चौके लगाये। निचले क्रम में करण केसी (17) और गुलशन झा (14) ने दोहरे अंक में रन बनाकर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड को दूसरे ओवर में माइकल लेविट (एक) के आउट होने से झटका लगा।

वह सोमपाल का शिकार बने। ओ’डाउड और विक्रमजीत सिंह (22) ने इसके बाद संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में टीम के स्कोर को एक विकेट पर 36 रन तक पहुंचाया। दीपेंद्र ने नौवें ओवर में विक्रमजीत को पगबाधा कर दूसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी को तोड़ा। ओ’डाउड को इसके बाद साइब्रैंड एंगलब्रेक्त (14) का अच्छा साथ मिला।

जिन्होंने 12वें ओवर में गुलशन के खिलाफ चौका लगाकर रनगति को तेज करने की कोशिश की लेकिन 14वें ओवर में रन आउट हो गये। बोहरा (पांच) ने कप्तान स्कॉट एडवर्ड को चलता कर नीदरलैंड पर एक बार फिर दबाव बना दिया। ओ’डाउड ने इस गेंदबाज के खिलाफ 19वें ओवर में लगातार गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर 47 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

डलीडे ने इसी ओवर में चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। इससे पहले प्रिंगल ने पारी के दूसरे ओवर में ही सलामी बल्लेबाज आसिफ शेख (चार) को चलता किया। वैन बीक ने चौथे ओवर में अपनी पहली गेंद कुशल भुर्तेल (सात) को पगबाधा कर नेपाल को दूसरा झटका दिया। कप्तान पौडेल और अनिल शाह ने तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों से जूझने की कोशिश की।

लेकिन प्रिंगल ने साह की 12 गेंद में 11 रन की पारी को वैन बीक के हाथों कैच कराकर खत्म किया। कुशल मल्ला (नौ) और दीपेंद्र (एक) के आउट होने से नेपाल ने 11वें ओवर में 53 रन पर पांच विकेट गंवा दिये। पौडेल ने इस बीच वैन बीक के खिलाफ दो शानदार चौके जड़े लेकिन मीकरेन ने सोमपाल को खाता खोलने का मौका नहीं दिया।

गुलशन ने प्रिंगल के खिलाफ 16वें ओवर में नेपाल की पारी का पहला छक्का जड़ा लेकिन इसी ओवर में प्रिंगल ने पौडेल को आउट कर नेपाल को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया। करण ने वैन बीक और डलीडे के खिलाफ छक्के जड़ नेपाल के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया लेकिन टीम ने अगले चार गेंद में बाकी के तीन विकेट गंवा दिये।