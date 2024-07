Jasprit Bumrah: 'न इडली न पराठा' वेस्टइंडीज में जो मिला खा लिया, पीएम से बोले बुमराह, देखें वीडियो

Highlights टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज से पीएम मोदी ने की बातचीत पीएम ने बुमराह से पूछा, कैसे खुद को ठंडा रखते हो बुमराह ने कहा, मैं अपने पूर्व के प्रदर्शन को याद करता हूं

Jasprit Bumrah: पीएम मोदी ने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाद जसप्रीत बुमराह से पूछा कि पराठे के बिना दिन कैसे गुजरता था। इस सवाल के जवाब में बुमराह ने हंसते हुए कहा कि वेस्टइंडीज में न तो पराठा मिलता था न ही इडली। जो मिलता था हम खा लेते थे। हमने इस विश्व कप के दौरान काफी यात्रा भी की। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के लिए गेंदबाजी करता हूं, वह बेहद ही महत्वपूर्ण चरण होता है।

#WATCH | During his interaction with PM Modi, Jasprit Bumrah said, "Whenever I bowl for India, I bowl in very crucial stages. Whenever the situation is difficult, I have to bowl in that situation. So I feel very good when I am able to help the team and if I am able to win the… pic.twitter.com/BaYZgX78T0