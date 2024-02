Bangladesh Premier League: मैदान में मुस्तफिजुर रहमान बने शिकार, सिर में गेंद लगने से हुए घायल, देखें वीडियो

Highlights ट्रेनिंग सेशन के दौरान मुस्तफिजुर रहमान के सिर में लगी गेंद गेंद लगने से चोटिल मुस्तफिजुर रहमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया बीपीएल में कोमिला विक्टोरियंस टीम से खेल रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान

Bangladesh Premier League:बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान चोटिल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, मुस्तफिजुर रहमान को कोमिला विक्टोरियंस के ट्रेनिंग सेशन के दौरान सिर में बॉल लगी थी। जिसके बाद उनके सिर से खून बहने लगा। आनन-फानन में उन्हें मैदान से बाहर लाया गया।

⚠️ MUSTAFIZUR RAHMAN GOT HIT BALL ON HIS HEAD



During practice session of Comillael Victorians a shot from Matthew Ford, the ball hit on Mustafizur's head then start bleeding . Instantly he has taken into the hospital.#BPL2024pic.twitter.com/sY3HaLtEc8