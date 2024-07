बांग्लादेश में हिंसक झड़प के बीच अलर्ट पर भारतीय दूतावास, जारी की एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर

Highlights बांग्लादेश में तनाव बढ़ा अब भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी हालांकि, अभी घर से बाहर निकलने के लिए साफ तौर पर मना किया है

नई दिल्ली: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग ने तात्कालिक तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके जरिए ये बताया गया है कि देश में गैर-जरूरी यात्रा और किसी भी से घर के बाहर जाने से बचें। साथ ही एडवाइजरी में कहा गया है कि छात्रों और पुलिस के बीच हालिया हिंसा अपने उफान पर है। ऐसे में आपको इससे बचना चाहिए। गौरतलब है कि ये हिंसक झड़प तब शुरू हुई जब बांग्लादेश सरकार ने सभी सार्वजनिक और निजी कॉलेजों को बंद करने का निर्णय किया।

विरोध प्रदर्शन सिविल सेवा नौकरियों के लिए देश की आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग से प्रेरित है, जो विशिष्ट समूहों के लिए पद आरक्षित करता है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के वंशज भी शामिल हैं।

Advisory on the ongoing situation in Bangladesh. pic.twitter.com/nSMsw9hWp0