Mumbai vs Meghalaya Ranji Trophy: मेघालय को पारी और 456 रन से रौंदा?, 29 अंक के साथ मुंबई की टीम जम्मू-कश्मीर से आगे, देखें प्वाइंट टेबल

Mumbai vs Meghalaya Ranji Trophy: शार्दुल ठाकुर और तनुष कोटियान के चार चार विकेट की बदौलत मुंबई की टीम शनिवार को यहां मेघालय को पारी और 456 रन से रौंदकर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। मुंबई के इस जीत से 29 अंक हो गये हैं और जम्मू कश्मीर के भी इतने ही अंक हैं लेकिन गत चैम्पियन नेट रन रेट (1.74) के आधार पर जम्मू कश्मीर (1.59) से आगे है। जम्मू कश्मीर इस समय बड़ौदा के खिलाफ कम से कम तीन अंक हासिल करने की स्थिति में है और वह लीग मुकाबलों का अंत शीर्ष स्थान पर करेगी।

पहली पारी के आधार पर 585 रन के विशाल स्कोर से पिछड़ रही मेघालय की टीम के बल्लेबाज मुकाबले में दूसरी दफा विफल रहे और पूरी टीम 129 रन पर सिमट गई जिसमें ठाकुर ने 48 रन देकर चार और कोटियान ने 15 रन देकर चार विकेट झटके। मेघालय ने पहली पारी में 86 रन बनाये थे जिसके जवाब में मुंबई की टीम ने पहली पारी सात विकेट पर 671 रन बनाकर घोषित कर बोनस अंक की जीत की नींव रखी। यह जीत रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक पारी के लिहाज से मुंबई की सबसे बड़ी जीत थी।

लेकिन इसने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उनकी संभावनाओं को भी मजबूत किया जो आठ फरवरी से शुरू होगा। तीसरे दिन मेघालय ने दो विकेट पर 29 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया। किशन लिंडोह (39) और अनिरुद्ध बी (24) के टिके रहने के बावजूद मुंबई को आठ विकेट लेने में केवल एक सत्र लगा।