17 विकेट के साथ नंबर-1 कुलदीप यादव?, एक T20I सीरीज में सर्वाधिक विकेट, 84 पर 0 और 146 पर 10 विकेट

Asia Cup: कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को दो दो विकेट मिले।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 28, 2025 22:29 IST2025-09-28T21:57:42+5:302025-09-28T22:29:10+5:30

Highlightsपाकिस्तान ने दसवें ओवर में पहला विकेट 84 रन पर गंवाया।आखिरी नौ विकेट 62 रन के भीतर गिर गए।वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट मिले।

Asia Cup: कुलदीप यादव के चार विकेट की मदद से भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल में रविवार को पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर आउट कर दिया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान ने दसवें ओवर में पहला विकेट 84 रन पर गंवाया और उसके आखिरी नौ विकेट 62 रन के भीतर गिर गए। कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को दो दो विकेट मिले। पाकिस्तान के लिये सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 38 गेंद में 57 और फखर जमां ने 35 गेंद में 46 रन बनाये।

Asia Cup: एक T20I सीरीज में सर्वाधिक विकेट (पूर्ण सदस्य टीमें)-

17 - कुलदीप यादव, एशिया कप 2025 (ईआर: 6.27)

17 - फजलहक फारूकी, टी20 विश्व कप 2024 (ईआर: 6.31)

17 - अर्शदीप सिंह, टी20 विश्व कप 2024 (ईआर: 7.16)

16 - वानिंदु हसरंगा, टी20 विश्व कप 2021 (ईआर: 5.20)।

 

कुलदीप यादव की अगुआई में स्पिन तिकड़ी के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने एशिया कप फाइनल में रविवार को पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर आउट कर दिया । हार्दिक पंड्या के बगैर उतरी भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया लेकिन पाकिस्तान ने काफी आक्रामक शुरुआत की ।

सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (38 गेंद में 57 रन) और फखर जमां (35 गेंद में 46 रन) ने दसवें ओवर तक 84 रन की साझेदारी कर ली थी । आखिरी दस ओवर में हालांकि भारतीय स्पिनरों ने उन्हें पूरी तरह दबाव में ला दिया । कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये जबकि अक्षर पटेल ने चार ओवर में 26 और वरुण चक्रवर्ती ने 30 रन देकर दो दो विकेट चटकाये ।

एक समय पर पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 113 रन था जब फखर और सईम अयूब क्रीज पर थे । इसके बाद पाकिस्तानी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई । भारत ने आखिरी नौ विकेट 33 रन के भीतर चटका दिये । जसप्रीत बुमराह ने 3 . 1 ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिये । बुमराह ने बीसवें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद विमान गिरने के जैसा इशारा करते हुए उन्हें विदाई दी । पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय प्रशंसकों की ओर भड़काऊ इशारे किये थे । भारतीय स्पिनरों ने आखिरी दस ओवरों में मैच की तस्वीर पलट दी ।

सभी ने धीमी गेंदबाजी करते हुए बाहर की तरफ गेंदें डाली । पाकिस्तान ने शुरूआत बहुत अच्छी की थी और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों को नसीहतें दी । भारत को पावरप्ले में हार्दिक की कमी खली । फरहान ने पिछले दो मैचों की ही तरह बुमराह को बखूबी खेला । शिवम दुबे को भी पहले दो ओवरों में चौके लगे । पाकिस्तान ने पावरप्ले का पूरा इस्तेमाल करके 45 रन बनाये और एक भी विकेट नहीं गंवाई ।

फरहान ने वरुण , कुलदीप और अक्षर को एक एक छक्का जड़ा जबकि फखर ने कुलदीप को स्लॉग स्वीप पर छक्का लगाया । फखर ने 50 रन 35 गेंद में पूरे किये लेकिन जश्न नहीं मनाया । ब्रेक के बाद वरूण ने फरहान को डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों लपकवाया । सईम और फखर स्कोर को 113 रन तक ले गए जिसके बाद कोई बल्लेबाज योगदान नहीं दे सका ।

