Most runs in WTC 2023-25: 1065 रन के साथ नंबर-1 रूट, भारतीय ओपनर यशस्वी के पास 1028 रन, देखें टॉप-10 लिस्ट

Most runs in ICC World Test Championship 2023-25: आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-25 (World Test Championship) में सबसे अधिक रन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट (JOE ROOT) के नाम हो गया है। रूट ने श्रीलंका के खिलाफ 57 गेंद में 42 रन की पारी खेली और इस दौरान 4 चौके मारे। रूट 1065 रन के साथ पहले पायदान पर है। भारतीय टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) 1028 रन के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली 984 के रन के साथ तीसरे पायदान पर है।

A big home summer looms for England in 2025, with visits confirmed from West Indies, Zimbabwe, India and South Africa 😲



Details 👇https://t.co/YJZOIBz4c3 — ICC (@ICC) August 23, 2024

क्राउली को श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला है। उस्मान ख्वाजा 943 रन के साथ चौथे पायदान पर है। इंग्लैंड के बेन डकेट 860 रन के साथ 5वें पायदान पर जमे हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 796 रन के साथ छठे पायदान पर जमे है। बेन श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर हैं। चोट के कारण स्टोक्स इस सीरीज में कप्तानी नहीं कर रहे हैं।

Most runs in WTC 2023-25: (आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में सर्वाधिक रन)

1. जो रूटः 1065

2. यशस्वी जायसवालः 1028

3. जैक क्राउलीः 984

4. उस्मान ख्वाजाः 943

5. बेन डकेटः 860

6. बेन स्टोक्सः 796

7. मिचेल मार्शः 750

8. स्टीव स्मिथः 738

9. रोहित शर्माः 700

10. मार्कस लाबुशेनः 653।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टेस्ट रन के मामले में 7वें स्थान पर है। रूट के पास 12069 रन हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 15921 रन के साथ पहले पायदान पर है। रूट अभी तक 144 मैच खेल चुके हैं। दूसरी ओर सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 200 मैच खेले हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग 168 टेस्ट में 13378 रन बनाए हैं और सूची में दूसरे स्थान पर हैं।