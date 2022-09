चोटिल बुमराह की जगह भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज को किया गया शामिल, BCCI ने किया ऐलान

Highlights बुमराह पीठ की गंभीर समस्या से परेशान हैं जिसके कारण वह आगामी टी20 विश्वकप में भी नहीं खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने बताया कि बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज 28 वर्षीय सिराज ने अब तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने पांच विकेट लिए हैं।

गुवाहाटी: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में दूसरा टी20 मैच होना है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, जसप्रीत बुमराह चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। उन्हें पीठ में चोट लगी है और वो फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और तीसरा टी20 क्रमशः 2 और 4 अक्टूबर को गुवाहाटी और इंदौर में होना है।

वहीं, बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शेष टी20 श्रृंखला के लिए घायल जसप्रीत बुमराह की जगह ली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, "अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला के बाकी मैचों के लिए मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में शामिल किया है।"

The 2nd & 3rd T20I between India & South Africa are scheduled on the 2nd & 4th of October in Guwahati & Indore, respectively. pic.twitter.com/BNSTQpzADZ