Mohammed Shami: विश्व कप हारने के बाद बीमार मां से मिलने पहुंचे मोहम्मद शमी

Mohammed Shami: विश्व कप 2023 हारने के बाद टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के साथ एक सुंदर सी फोटो अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर शेयर की। उन्होंने फोटो शेयर कर केपशन दिया कि आप मेरे लिए सबकुछ हो मां। आशा है आप जल्दी ही अच्छा महसूस करेंगी।

You mean so much to me Mum. Hope you’re feeling better very soon. pic.twitter.com/zxa8Lp08aE — 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 22, 2023

मालूम हो कि शमी ने विश्व कप में अपनी गेंदबाजी से टीम को कई मैच जीताने में मुख्य भूमिका निभाई। वह अन्य देशों के गेंदबाजों की तुलना में कम मैचों में अधिक विकेट लेकर साल 2023 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। यहां बताते चले कि विश्व कप में हार के बाद यह उनका एक्स एकाउंट पर दूसरा पोस्ट है। पहले पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर की थी। चौथे यूजर ने उन्हें टीट्वेंटी विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी।

पीएम की फोटो शेयर कर किया धन्यवाद

शमी ने लिखा कि कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही पीएम का आभारी हूं। उन्होंने विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। हम वापसी करेंगे। शमी की मोदी के साथ यह फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी।

Unfortunately yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM @narendramodi for specially coming to the dressing room and raising our spirits. We will bounce back! pic.twitter.com/Aev27mzni5 — 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 20, 2023

शमी की फोटो पर फैंस के आए रिएक्शन

शमी की फोटो पर एक यूजर ने कमेंट किया। छह माह में विश्व कप टीट्वेंटी का आयोजन होगा। हम आपसे चाहते हैं कि जिस तरह से विश्व कप 2023 में शानदार गेंदबाजी की। यही अंदाज टीट्वेंटी विश्व कप में भी दिखाएं।

दूसरे ने कमेंट किया आपकी सफलता के पीछे मां का हाथ है।

वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तीसरे यूजर ने लिखा आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। चौथे यूजर ने लिखा कि आपकी मां की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी।

