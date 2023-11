IND vs AUS: मोहम्मद शामी बने विश्वकप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वार्नर बने 24वें शिकार

Highlights शामी बने विश्वकप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज पहली पारी में एडम जैंपा ने एक विकेट लेकर शामी के बराबर हो गए थे विश्वकप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी शामी ही रहेंगे

World Cup 2023 Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्वकप 2023 का खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 240 रन ही बना पाई। जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को अपने पहले ही ओवर में आउट करके मोहम्मद शामी एक बार फिर विश्वकप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहली पारी में एडम जैंपा ने एक विकेट लेकर शामी के 23 विकेट की बराबरी कर ली थी। लेकिन शामी ने पहले ही ओवर में विकेट लेकर अपने विकेटों की संख्या फिर से 24 कर ली। अब ये भी तय हो गया है कि विश्वकप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी शामी ही रहेंगे।

