Moeen Ali Retirement: 298 मैच, 6678 रन, 8 शतक, 28 फिफ्टी और 366 विकेट, आखिरी मैच भारत के खिलाफ खेला, जानें करियर ग्राफ

Highlights Moeen Ali Retirement: 8 शतक और 28 अर्धशतक के बदौलत 366 विकेट अपने नाम किया। Moeen Ali Retirement: मोईन अली ने 2014 के वेस्टइंडीज दौरे पर इंग्लैंड के लिए सफेद गेंद से पदार्पण किया। Moeen Ali Retirement: 10 साल के करियर में इंग्लैंड के लिए 138 वनडे और 92 टी20 मैच खेले।

Moeen Ali Retirement: इंग्लैंड के सुपरस्टार मोईन अली (MOEEN ALI RETIRED) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (INTERNATIONAL CRICKET) को अलविदा कह दिया। इंग्लैंड के लिए टी20, वनडे और टेस्ट मैच खेले। इस दौरान 298 मैच खेलते हुए 6678 रन बनाए और 8 शतक और 28 अर्धशतक के बदौलत 366 विकेट अपने नाम किया। अली ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम बार टेस्ट खेलने उतरे। अली ने कहा कि ग्लोबल टी20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। 67 आईपीएल खेलते हुए 1162 रन बनाए और 35 विकेट अपने नाम किया है।

England all-rounder Moeen Ali has called the time on his international career.https://t.co/yLGpTsjWEh — ICC (@ICC) September 8, 2024

➡️ https://t.co/JWQCwN7rcUpic.twitter.com/QBMASJqybz — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 8, 2024

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की आगामी सफेद गेंद सीरीज के लिए टीम में चयन नहीं किया गया। अली ने सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑलराउंडर ने आखिरी बार गुयाना में 2024 टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में हार में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। मोइन ने बताया कि मैं 37 साल का हूं और इस महीने की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए नहीं चुना गया।

- Thank you, Mo! pic.twitter.com/qadSTAoNEz — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 8, 2024

मैंने इंग्लैंड के लिए बहुत क्रिकेट खेला है। यह अगली पीढ़ी के लिए समय है। मुझे लगा कि यह सही समय है। मैंने अपना काम कर दिया है। मोईन ने 2014 के वेस्टइंडीज दौरे पर इंग्लैंड के लिए सफेद गेंद से पदार्पण किया और अपने 10 साल के करियर में देश के लिए 138 वनडे और 92 टी20 मैच खेले।

Fastest T20I fifty for England



16 balls - Moeen Ali vs South Africa, 2022

17 balls - Liam Livingstone vs Pakistan, 2021

19 balls - Phil Salt vs Pakistan, 2022

20 balls - Liam Livingstone vs West Indies, 2023

21 balls - Eoin Morgan vs New Zealand, 2019

21 balls - Eoin Morgan vs… pic.twitter.com/KyDDB2am6a — CricTracker (@Cricketracker) September 8, 2024

जब श्रीलंका ने उस वर्ष के अंत में इंग्लैंड का दौरा किया, तो मोईन ने लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया और कुल मिलाकर 68 मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने आठ शतकों और 28 अर्द्धशतकों सहित 6678 रन बनाए और तीनों प्रारूपों में इंग्लैंड के लिए 366 विकेट लिए।