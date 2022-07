क्रिकेट के मैदान पर फिर से नजर आ सकती हैं मिताली राज, महिला IPL से कर सकती हैं वापसी

Highlights क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकती हैं मिताली राज महिला IPL में खेलती दिख सकती हैं मिताली राज मिताली राज ने 8 जून 2022 को क्रिकेट से संन्यास लिया था

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। लेकिन अब 39 वर्षीय इस दिग्गज खिलाड़ी ने संकेत दिए हैं कि वह क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर से वापसी कर सकती हैं। दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक मिताली ने कहा है कि वह महिला IPL के पहले सीजन में खेलने पर विचार कर सकती हैं। मिताली ने ये बातें ICC के नए पॉडकास्ट 100% क्रिकेट के पहले एपिसोड में बातचीत के दौरान कहीं।

In an entertaining first episode of the 100% Cricket podcast, Mithali Raj reveals what could draw her out of retirement 👀@M_Raj03 | @isaguha | Find out 👇