New Zealand Mitchell Santner: केन विलियमसन की जगह 243 मैच खेल चुके मिचेल सेंटनेर वनडे और टी20 टीम कप्तान बने?, न्यूजीलैंड टीम में बड़ा बदलाव

Highlights केन विलियमसन ने जून में टी20 विश्व कप के बाद पद छोड़ दिया था। टी20 विश्व कप से टीम की हार के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। दो प्रारूप में टीम की कप्तानी करना खास है।

New Zealand Mitchell Santner: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हो गया है। मिचेल सेंटनेर को एकदिवसीय और टी20 कप्तान बनाया गया है। मिचेल को आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड की सफेद गेंद वाली टीमों का कप्तान नियुक्त किया गया है। उन्होंने केन विलियमसन की जगह ली। विलियमसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप से टीम की हार के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। विलियमसन ने जून में टी20 विश्व कप के बाद पद छोड़ दिया था। न्यूजीलैंड के लिए 243 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके सेंटनेर वनडे और टी20 टीम के कप्तान होंगे।

“It’s a huge honour and a privilege.” Hear from Mitchell Santner on his appointment as the new BLACKCAPS white ball captain 🏏 #CricketNation pic.twitter.com/dxWKij1f5Z

News | Mitchell Santner has been appointed the new BLACKCAPS white ball captain, officially taking over the role from Kane Williamson, who stepped down following the ICC T20 World Cup in June. #CricketNationhttps://t.co/nnMQJt5Q1R— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 17, 2024