MI vs RCB, IPL 2024: बुमराह ने कोहली के खिलाफ जीती आमने-सामने की लड़ाई, आरसीबी के स्टार बल्लेबाज यूं भेजा पवेलियन

Highlights जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को 3 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर किया आउट बुमराह की गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और ईशान किशन ने स्टंप के पीछे कैच लिया MI ने अपनी अंतिम एकादश में सिर्फ एक बदलाव किया है और श्रेयस गोपाल को पीयूष चावला की जगह शामिल किया

MI vs RCB, IPL 2024: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2024 मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को आउट करने के लिए शानदार डिलीवरी की। भारतीय क्रिकेट टीम के दो सुपरस्टारों के बीच की लड़ाई कुछ ऐसी थी जिसका सभी प्रशंसकों को इंतजार था लेकिन यह तेज गेंदबाज था जिसके आगे विराट कोहली भी नहीं टिक सका।

कोहली की पारी की शुरुआत कुछ हद तक खराब रही और उनके पास तेज गेंदबाज की तेज इन-स्विंगर का कोई जवाब नहीं था। गेंद गुड लेंथ से कुछ ही दूरी पर पिच हुई और तेजी से वापस आकर कोहली को संघर्ष करना पड़ा। स्टार बल्लेबाज को गेंद पर एक प्रमुख अंदरूनी किनारा मिला और ईशान किशन ने स्टंप के पीछे डाइविंग कैच लिया। इस समय कोहली मात्र 3 रन पर खेल रहे थे।

मेजबान टीम ने अपनी अंतिम एकादश में सिर्फ एक बदलाव किया है और श्रेयस गोपाल को पीयूष चावला की जगह शामिल किया गया है। सूर्यकुमार यादव को प्लेइंग इलेवन में नामित नहीं किया गया था, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि एमआई मैच में दूसरे स्थान पर बल्लेबाजी करेगा, इस विस्फोटक बल्लेबाज के अपनी टीम के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, आरसीबी ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं, जिसमें विल जैक फ्रेंचाइजी के लिए पदार्पण कर रहे हैं, जबकि महिपाल लोमरोर और विजयकुमार वैश्य की अंतिम एकादश में वापसी हुई है।

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, गेराल्ड कोएत्ज़ी, आकाश मधवाल

विकल्प: सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, नमन धीर, नेहल वढेरा, हार्विक देसाई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विल जैक, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), महिपाल लोमरोर, रीस टॉपले, विजयकुमार विशाक, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप।

विकल्प: सुयश प्रभुदेसाई, सौरव चौहान, स्वप्निल सिंह, राजन कुमार, कर्ण शर्मा

Boom Boom Bumrah!@Jaspritbumrah93 comes into the attack and gets the big wicket of Virat Kohli.



Live - https://t.co/7yWt2uizTf#TATAIPL#IPL2024#MIvRCBpic.twitter.com/1QbRGjV2L0