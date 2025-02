MI Cape Town vs Pretoria Capitals 2025: 5 विकेट पर 201 रन, 106 पर किया OUT?, 35 अंक के साथ पहले पायदान पर रोहित और नीता अंबानी की टीम!, 74 गेंद में 133 रन की साझेदारी

Highlights MI Cape Town vs Pretoria Capitals 2025: डेन पीड्ट को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। MI Cape Town vs Pretoria Capitals 2025: एमआई केपटाउन की घरेलू मैदान पर 5वीं जीत है। MI Cape Town vs Pretoria Capitals 2025: बोनस अंक हासिल करके कुल अंक की संख्या 35 पहुंचाई।

MI Cape Town vs Pretoria Capitals 2025: एमआई केपटाउन ने अपने घरेलू मैदान न्यूलैंड्स में विजय अभियान जारी रखते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स को 95 रन से शिकस्त देकर एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की। एमआई केपटाउन की यह घरेलू मैदान पर लगातार पांचवीं जीत है जिससे उसने बोनस अंक हासिल करके अपने कुल अंक की संख्या 35 पहुंचाई जो लीग चरण का रिकॉर्ड है। एमआई केपटाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 201 रन बनाए और इसके बाद कैपिटल्स को 106 रन पर आउट कर दिया। पहले विकेट के लिए सेदिकुल्लाह अटल और कॉनर एस्टरहुइज़न ने 74 गेंद में 133 रन जोड़े और छक्के और चौके की बारिश कर दी। डेन पीड्ट को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

सेदिकुल्लाह अटल और कॉनर एस्टरहुइज़न की नई सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी करके एमआई केपटाउन को शानदार शुरुआत दिलाई। बाएं हाथ के बल्लेबाज सेदिकुल्लाह ने 46 गेंदों में 77 रन बनाए जिसमें चार चौके और छह छक्के शामिल हैं। एस्टरहुइज़न ने 43 गेंदों में 69 रन बनाए। उनकी पारी में छह चौके और तीन छक्के शामिल हैं।

इन दोनों के अलावा डेलानो पोटगिएटर ने 15 गेंदों में 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद एमआई केपटाउन के स्पिनरों ने अपना कमाल दिखाया। उसकी तरफ से ऑफ स्पिनर डेन पीड्ट ने 28 रन देकर तीन, लेग स्पिनर थॉमस काबर ने 21 रन देकर तीन और बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे ने 11 रन देकर दो विकेट लिए। इस तरह से इन तीनों स्पिनर ने 60 रन देकर आठ विकेट लेकर कैपिटल्स को 14 ओवरों में सिर्फ 106 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई।