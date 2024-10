Mayank Yadav: मयंक यादव ने अपने डेब्यू मैच में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय गेंदबाज

IND vs BAN, T20I: भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले मयंक यादव अपने पहले ही मैच में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मेडन ओवर फेंकने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 6 अक्टूबर को ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए मयंक यादव ने छठा ओवर फेंकते हुए मेडन ओवर फेंका।

अपने दूसरे ओवर में, जो भारत का आठवाँ ओवर था, मयंक ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट लिया और बल्लेबाज़ बांग्लादेश के महमूदुल्लाह थे। उन्हें वाशिंगटन सुंदर ने डीप पॉइंट पर कैच किया। डेब्यू मैच में अपने स्पेल के दौरान, मयंक की सबसे तेज़ गेंद 149.9 किलोमीटर प्रति घंटे की थी।

मयंक यादव से पहले, भारत के लिए अपने डेब्यू मैच में मेडन डालने वाले केवल दो खिलाड़ी अजीत अगरकर और अर्शदीप सिंह थे। अगरकर ने 2006 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2022 में साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ इस इतिहास रचा था।

FASTEST BALL OF MAYANK YADAV ON HIS INTERNATIONAL DEBUT: - 149.9 KMPH. 🐯 pic.twitter.com/gLkqOsH6aE

First over - Maiden.

Second over - Wicket.



MAYANK YADAV HAS ARRIVED IN INTERNATIONAL CRICKET 💪 pic.twitter.com/CLn10St27T