Major League Cricket 2023: केकेआर ने किया बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, देखें टीम लिस्ट और कोच

Highlights आईपीएल में मूल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईपीएल में दो खिताब जीते हैं। 6 आईपीएल टीम मिलकर मेजर लीग क्रिकेट शुरू कर रही है।

Major League Cricket 2023: एक और फटाफट लीग शुरू होने जा रहा है। अमेरिका में जल्द ही चौके और छक्के की बरसात देखने को मिलेगी। आईपीएल की टीम फैंस को जल्द से जल्द रूबरू कराएंगी। 6 आईपीएल टीम मिलकर मेजर लीग क्रिकेट शुरू कर रही है।

मेजर लीग क्रिकेट के उद्घाटन सत्र से पहले सुनील नरेन को लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (LAKR) की कप्तानी सौंपी गई है। नरेन आईपीएल में मूल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके साथ उन्होंने दो खिताब जीते हैं। उद्घाटन मैच 13 जुलाई को होगा। टेक्सास सुपर किंग्स का मुकाबला लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स से होगा। फाइनल 30 जुलाई को खेला जाएगा।

Embrace the Knight Riders' spirit as we ignite a new era in Major League Cricket 🙌 💜#LAKR#LosAngeles#WeAreLAKR#MLC23pic.twitter.com/Da3mukAMze