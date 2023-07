Maharaja Trophy KSCA T20 Auction: मनोहर, मयंक और देवदत्त नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी, 700 से अधिक खिलाड़ियों की नीलामी, यहां देखें लिस्ट

Highlights टूर्नामेंट 13 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल 29 अगस्त को खेला जायेगा। भारत और आईपीएल के लिए खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों सहित 700 से अधिक खिलाड़ियों की नीलामी होगी। अभिनव को शिवामोगा लायंस ने 15 लाख रुपये में खरीदा।

Maharaja Trophy KSCA T20 Auction: महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 नीलामी 2023 शनिवार (22 जुलाई) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रही है, जहां भारत और आईपीएल के लिए खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों सहित 700 से अधिक खिलाड़ियों की नीलामी होगी।

अभिनव मनोहर, मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडीक्कल उम्मीद के अनुरूप शनिवार को यहां महाराजा ट्राफी केएससीए टी20 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में गुजरात टाइटन्स के लिये खेलने वाले अभिनव को शिवामोगा लायंस ने 15 लाख रुपये में खरीदा।

वहीं अग्रवाल को बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने 14 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। गुलबर्गा मिस्टिक्स ने 13.2 लाख रुपये में पडीक्कल को खरीदा जबकि हुबली टाइगर्स ने अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे को 10.6 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा। टूर्नामेंट 13 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल 29 अगस्त को खेला जायेगा।

#CricketTwitter



Prominent Karnataka state stars such as Mayank Agarwal, Devdutt Padikkal and Manish Pandey are among 700 cricketers who will be up for grabs during the player auction here on Saturday, ahead of the Maharaja Trophy KSCA T20.https://t.co/Iw6DLoKHFb