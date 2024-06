Lockie Ferguson NZ vs PNG: सुपर बॉलिंग, 4 ओवर, 4 मेडन, 0 रन और 3 विकेट, टूटे रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

Highlights Lockie Ferguson NZ vs PNG: टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह केवल दूसरा उदाहरण है। Lockie Ferguson NZ vs PNG: गेंदबाज ने एक पारी में 4 मेडन ओवर फेंके हैं। Lockie Ferguson NZ vs PNG: फर्ग्यूसन ने लगातार चार मेडन ओवर फेंके, जबकि तीन विकेट लिए।

Lockie Ferguson NZ vs PNG: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में जादू कर डाला? न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने सोमवार को त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ कमाल कर दिया। लॉकी ने 4 ओवर के स्पैल में बिना कोई रन दिए 4 ओवर मेडन रखते हुए 3 विकेट निकालकर प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। टी20 विश्व कप मैच में किसी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडन ओवर (चार) का रिकॉर्ड बनाया। फर्ग्यूसन ने लगातार चार मेडन ओवर फेंके, जबकि तीन विकेट लिए। टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह केवल दूसरा उदाहरण है, जहां गेंदबाज ने एक पारी में चार मेडन ओवर फेंके हैं।

The bowling figures speak for themselves ⚡️



Lockie Ferguson is the @aramco POTM award winner 🙌#NZvPNG#T20WorldCup

इससे पहले सिर्फ कनाडा के साद बिन जफर ने 2021 में पनामा के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। कीवी खिलाड़ी लेकिन 3 विकेट लेकर सबसे आगे निकल गए। साद ने 2 विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड ने पीएनजी को 7 विकेट से हराकर विश्व कप में जीत के साथ अंत किया। टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर रही।

The New Zealand bowlers sitting on top ⬆️️



T20I पारी में सर्वाधिक मेडनः (Most maidens in T20I innings)-

1) लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड) - 4 मेडन बनाम पीएनजी, 2024

2) साद बिन जफर (CAN) - 4 मेडन बनाम पनामा, 2021

3) जॉर्ज सेसे (सिएरा लियोन) - 3 मेडन बनाम माली, 2023

4) नोप्फोन सेनमोंट्री (थाईलैंड) - 3 मेडन बनाम मालदीव, 2024

A sensational Lockie Ferguson spell helps New Zealand bowl Papua New Guinea out for 78 👏#T20WorldCup | #NZvPNG

टी20 विश्व कप की एक पारी में सर्वाधिक मेडनः (Most maidens in a T20 World Cup innings)-

1) लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड) - 4 मेडन बनाम पीएनजी, 2024

2) अजंता मेंडिस (श्रीलंका) - 2 मेडन बनाम जिम्बाब्वे, 2012

3) हरभजन सिंह (IND) - 2 मेडन बनाम इंग्लैंड, 2012

4) तंज़ीब हसन साकिब (BAN) - 2 मेडन बनाम नेपाल, 2024।

We have witnessed a staggering spell of fast bowling from Lockie Ferguson 🤯#T20WorldCup | #NZvPNG

T20 WC मैच में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंके गएः (Most maiden overs bowled in a T20 WC match)-

4 - एएफजी (1) बनाम इंग्लैंड (3), कोलंबो, 2012

4 - पाक (2) बनाम दक्षिण अफ्रीका (2), कोलंबो, 2012

4 - बांग्लादेश (3) बनाम नेपाल (1), किंग्सटाउन, 2024

4 - न्यूजीलैंड (4) बनाम पीएनजी (0), तरौबा, 2024

टी20 विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा हारः (Most consecutive losses in T20 WCs)-

10 - बांग्लादेश (2007-12)

7 - पीएनजी (2021-24)

6 - जिम्बाब्बे (2007-14)

6 - ओमान (2021-24)।