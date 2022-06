Leicestershire vs India: लय में दिखे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, 98 गेंद में 67 रन बनाए, जडेजा और अय्यर भी फॉर्म में लौटे

Highlights भारतीय टीम ने पहली पारी आठ विकेट पर 246 रन पर घोषित की थी। लीसेस्टरशर के लिए खेल रहे गेंदबाजों में नवदीप सैनी ने तीन विकेट लिये। कमलेश नागरकोटी को दो सफलता मिली।

Leicestershire vs India: लंबे समय से लय की तलाश कर रहे पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले लीसेस्टरशर के खिलाफ अभ्यास मैच के तीसरे दिन 67 रन की आकर्षक पारी खेली। दिन की शुरुआत एक विकेट पर 80 रन से करने के बाद भारत ने खेल खत्म होने तक 92 ओवर में सात विकेट पर 364 रन बनाये।

भारतीय टीम ने पहली पारी आठ विकेट पर 246 रन पर घोषित की थी जिसके जवाब में लीसेस्टशर ने 244 रन बनाये थे। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच आउट होने से पहले कोहली ने 98 गेंद की पारी में पांच चौके और दो छक्के जड़े। कोहली के अलावा हरफमौला जडेजा (56) और मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (62) ने अर्धशतकों के साथ बल्लेबाजी अभ्यास किया।

The final session on Day 3 of the practice game against @leicsccc has started. Virat Kohli is batting on 58 (87) and Ravindra Jadeja joins him in the middle. India are 264-7 from 68 overs.



