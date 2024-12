Lanka T10 Super League: शेड्यूल, टीमें, लाइव स्ट्रीमिंग और जानें लीग से जुड़ी सारी अहम जानकारी

Lanka T10 Super League: बहुप्रतीक्षित लंका टी10 सुपर लीग 11 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इस लीग में छह टीमें - कोलंबो जगुआर, गेल मार्वल्स, जाफना टाइटन्स, नुवारा एलिया किंग्स, हंबनटोटा बांग्ला टाइगर्स और कैंडी बोल्ट्स - ट्रॉफी उठाने की कोशिश में टूर्नामेंट में भाग लेंगी और कुल 25 मैच होंगे और फाइनल 19 दिसंबर को होगा।

सभी मैच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीन मैच हर दिन भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे से रात 10.30 बजे तक खेले जाएंगे। शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी और राउंड 18 दिसंबर को खेला जाएगा। जेसन रॉय, आसिफ अली, मोहम्मद आमिर, शाकिब अल हसन और एलेक्स हेल्स जैसे कई अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अगले नौ दिनों तक मंच पर धूम मचाएंगे।

इन खिलाड़ियों के साथ-साथ श्रीलंका के शीर्ष क्रिकेटर भी मैदान पर उतरेंगे और दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि कल से स्टेडियम में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ेगी। सभी टीमें फाइनल हो चुकी हैं और टूर्नामेंट का पहला मैच जाफना टाइटन्स और हंबनटोटा बांग्ला टाइगर्स के बीच भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे खेला जाएगा।

