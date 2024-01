जानिए, आखिर दूसरे सुपरओवर में रोहित शर्मा क्यों मिला बल्लेबाजी करने का मौका

Highlights अफगानिस्तान और भारत के बीच तीसरा टी-20 मैच बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ मैच जीतते हुए टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते मैच अपने नाम किया लेकिन, दूसरे सुपरओवर तक मैच का जाना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प रहा

नई दिल्ली: अफगानिस्तान और भारत के बीच तीसरे टी-20 मैच बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम बुधवार को खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार खेलते हुए 3-0 से बढ़त बनाते हुए सीरिज अपने नाम किया।

भारत ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 212 रनों का पीछा किया और टारगेट के साथ मैच में ड्रॉ खेला, लेकिन इसके बाद लगातार दो सुपरओवर भारत ने खेले। इसके बाद मैच का सटीक निर्णय हो पाया। इस मैच की खास बात यह रही कि कप्तान रोहित शर्मा ने शतक जड़ा ओर टीम को टारगेट चेस करने में मदद की।

36 वर्षीय रोहित शर्मा बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंडिया की ओर से खेलते हुए मात्र 69 गेंदों में ही 121 रनों की पारी खेली और इसमें 11 चौके और 8 छक्के भी जड़े। उन्होंने पांचवे विकट के लिए रिंकु सिंह के साथ 39 गेंदों में 69 स्कोर बनाया। इस साझेदारी से एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया, जिसमें इस बेहतरीन शानदार जोड़ी ने 69 रन बनाएं।

वहीं, इब्राहिम जादरान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान टीम ने भी पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को 212 रनों का टारगेट दिया। इस मैच भारतीय टीम के कप्तान विवादों के बीच घिर गए क्योंकि उन्होंने लगातार 2 सुपरओवर में बल्लेबाजी की। माना ये जा रहा था कि पहले सुपरओवर में बल्लेबाजी कर चुके रोहित शर्मा दूसरे सुपरओवर में खेलने नहीं आएंगे, लेकिन पूर्वानुमान के विपरीत हुआ यूं कि वो दूसरे सुपरओवर में बल्लेबाजी करने आए।

इस बीच सभी में आसमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन नियम के मुताबिक, पहले सुपर ओवर में रिटायर होने के बाद क्या रोहित को दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने की अनुमति दी जाएगी, इस बारे में सवाल पूछे गए थे। हालांकि, मैच अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रोहित बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि वह पहले सुपर ओवर में आउट नहीं हुए थे।

फिर, दूसरे सुपरओवर में खेलते हुए रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद की पहली तीन गेंद पर 11 रन जड़ दिए और इस तरह भारत की स्थिति मैच में मजबूत हो गई। फिर, अफगानिस्तान उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और मैच भारतीय टीम जीतने में सफल रही।

Captain Rohit Sharma lifts the trophy and hands to Rinku Singh.



- 17th January, the Rohit Sharma day.pic.twitter.com/xHbUBqcU7t