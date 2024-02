IND vs ENG: बेन स्टोक्स का सिर दर्द बढ़ाने रांची टेस्ट में वापसी कर रहा है यह धाकड़ बल्लेबाज

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में खेल सकते हैं केएल राहुल चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हुए थे पहले टेस्ट की दो पारियों में 100 से अधिक रन ठोके थे

IND vs ENG: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है। दोनों टीम के बीच 3 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इंग्लैंड ने पहला तो भारत ने लगातार दो टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। अब भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट रांची में 23 फरवरी से खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का दर्द बढ़ाने के लिए टीम इंडिया में विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की वापसी हो रही है।

KL Rahul will play in the 4th Test at Ranchi. [Sports Tak] - Great news for Indian team. 🇮🇳 pic.twitter.com/WaWHdDlInH

स्पोट्स तक की खबर के अनुसार, रांची टेस्ट में भारत के लिए केएल राहुल उपलब्ध होंगे। राहुल की वापसी से टीम इंडिया का मध्यम क्रम काफी मजबूत होगा। मालूम हो कि राहुल पहले टेस्ट में चोटिल हो गए थे। लेकिन अब वह टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। राहुल को क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई थी। हालांकि, राहुल इस इंजरी से 90 फीसदी ठीक हो चुके थे।

KL Rahul likely to be back for the 4th Test against England in Ranchi. (SportsTak). pic.twitter.com/upfdu8Qntc