Highlights अय्यर के लिए एक महीना काफी कठिन रहा है। मुंबई के लिए फाइनल में 95 रन की पारी खेली थी। कप्तान श्रेयस अय्यर पहले मैच में फेल हो गए।

KKR vs SRH Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान श्रेयस अय्यर पहले मैच में फेल हो गए। खाता नहीं खोल सके। टी नटराजन का 50वां आईपीएल विकेट हासिल किया और अय्यर को 0 पर पवैलियन भेजा। नटराजन ने 48वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की। 10 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट है। अय्यर के लिए एक महीना काफी कठिन रहा है। हाल में रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने के कारण बीसीसीआई ने अपनी केंद्रीय अनुबंध सूची से अय्यर को बाहर कर दिया गया था। पीठ की परेशानी के बावजूद मुंबई के लिए फाइनल में 95 रन की पारी खेली थी।

लेकिन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी ने उन्हें एक शर्त पर आईपीएल खेलने की मंजूरी दी है कि उन्हें सावधानी बरतनी होगी। यह 29 वर्षीय बल्लेबाज पीठ के ऑपरेशन के कारण पिछले साल आईपीएल में नहीं खेल पाया था। उन्होंने सितंबर में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी लेकिन पीठ दर्द उन्हें परेशान करता रहा। वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच में खेले थे।

