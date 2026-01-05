ILT20 फाइनल में कीरोन पोलार्ड और पाकिस्तान के नसीम शाह भिड़े, अंपायर ने किया बीच-बचाव, VIDEO

नई दिल्ली: इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) फाइनल का हाई-स्टेक माहौल रविवार शाम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ नसीम शाह और MI एमिरेट्स के अनुभवी कप्तान कीरोन पोलार्ड के बीच तीखी बहस ने सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि दोनों क्रिकेटर आपस में बहस करने लगे, जिसके बाद अंपायरों और साथी खिलाड़ियों को बीच-बचाव करना पड़ा।

इस घटना ने टाइटल मुकाबले में और भी रोमांच भर दिया, जिससे दर्शकों को यह याद दिलाया कि फ्रेंचाइजी फॉर्मेट के बावजूद, जीतने की चाहत हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के दिलों में बहुत पर्सनल होती है।

एमआई अमीरात की पारी के 11वें ओवर में विवाद शुरू हुआ। जब नसीम शाह ने एक तेज़ गेंद फेंकी जिसे पोलार्ड ने ग्राउंड पर ही डिफेंड किया, तो युवा तेज़ गेंदबाज़ ने वेस्ट इंडीज़ के रिटायर्ड दिग्गज खिलाड़ी से कुछ कहा। पोलार्ड, जो टकराव से पीछे नहीं हटते, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए गेंदबाज़ की तरफ बढ़ गए।

पिच के बीच में इस आक्रामकता को देखकर जेसन रॉय और मैदान पर मौजूद अधिकारियों जैसे दूसरे खिलाड़ियों को दखल देना पड़ा और मामला हाथ से निकलने से पहले स्थिति को शांत किया।

नसीम पारी में बाद में वापस आए और पोलार्ड का अहम विकेट लिया, उन्हें 28 रन पर आउट करके एमआई एमिरेट्स के चेज़ की कमर तोड़ दी। नसीम की 3/18 की शानदार बॉलिंग निर्णायक साबित हुई, जिससे डेजर्ट वाइपर्स को 46 रन से जीत मिली और उन्होंने अपना पहला ILT20 खिताब जीता।

HEATED MOMENT BETWEEN NASEEM SHAH & POLLARD IN ILT20 FINAL 🔥pic.twitter.com/dUuXWLkt5g — junaiz (@dhillow_) January 4, 2026

मैच के बाद बात करते हुए नसीम ने ब्रॉडकास्टर से कहा: "फाइनल का प्रेशर अलग होता है। इसका श्रेय सभी को जाता है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को। हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा था, हमारे पास बैट और बॉल दोनों से अच्छे ऑप्शन थे, और टीम मैनेजमेंट ने उनका अच्छे से इस्तेमाल किया। सभी ने अपना 100% दिया और नतीजा हमारे सामने है।"