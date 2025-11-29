कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघः क्या फिर से बाजी मार पाएंगे पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद?, केएससीए चुनाव में केएन शांत कुमार दे रहे टक्कर

Karnataka State Cricket Association: अनुभवी प्रशासक भारतीय गोल्फ यूनियन (आईजीयू) की परिषद का सदस्य होने के अलावा बेंगलोर रेस कोर्स का स्टीवर्ड भी रहा है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 29, 2025 18:02 IST2025-11-29T18:01:01+5:302025-11-29T18:02:21+5:30

Karnataka State Cricket Association Will former fast bowler Venkatesh Prasad able win again KN Shanth Kumar contesting KSCA elections | कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघः क्या फिर से बाजी मार पाएंगे पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद?, केएससीए चुनाव में केएन शांत कुमार दे रहे टक्कर

Venkatesh

HighlightsKarnataka State Cricket Association: यह एक स्वागत योग्य कदम है।Karnataka State Cricket Association: अब हम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं।Karnataka State Cricket Association: भारतीय गोल्फ टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान भी थे।

बेंगुलरुः केएन शांत कुमार को शनिवार को राहत मिली जब उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष पद के लिए उनके नामांकन पत्र को वैध घोषित कर दिया और निर्वाचन अधिकारी के पूर्व के फैसले को रद्द कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का मतलब है कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को अब सात दिसंबर को होने वाले चुनावों के दौरान केएससीए अध्यक्ष पद के लिए चुनौती मिलेगी। तीन दशक से अधिक समय से खेल प्रशासक की विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे शांत कुमार ने कहा, ‘‘इसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

मुझे बहुत राहत मिली है कि अदालत ने देखा कि मैं पात्र हूं और अब हम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं।’’ द प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शांत कुमार कर्नाटक ओलंपिक संघ (केओए) और कर्नाटक बैडमिंटन संघ (केबीए) के पूर्व अध्यक्ष हैं। यह अनुभवी प्रशासक भारतीय गोल्फ यूनियन (आईजीयू) की परिषद का सदस्य होने के अलावा बेंगलोर रेस कोर्स का स्टीवर्ड भी रहा है।

वह दक्षिण कोरिया के बुसान में हुए 2002 एशियाई खेलों के दौरान भारतीय गोल्फ टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान भी थे। उच्च न्यायालय ने केएससीए के निर्वाचन अधिकारी को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने को भी कहा। निर्वाचन अधिकारी के 24 नवंबर के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने कहा कि बाकी चुनावी प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा पहले तय किए गए कैलेंडर के अनुसार ही होनी चाहिए। तो क्या उन्हें नया नामांकन दायर करने की जरूरत है?

शांत कुमार ने कहा, ‘‘जहां तक मैं समझ सकता हूं, (मौजूदा) नामांकन बरकरार रहेगा क्योंकि अदालत ने निर्वाचन अधिकारी का आदेश रद्द कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी ने मेरा नामांकन खारिज कर दिया था। और यही (निर्वाचन अधिकारी का) आदेश है जिसे लेकर हम अदालत की शरण में गए थे, इसे रद्द करने की अपील की थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘तो अदालत ने निर्वाचन अधिकारी का मेरा आवेदन खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया है। इसलिए नामांकन कायम है।’’ प्रसाद और शांत कुमार के अलावा अन्य जाने-माने उम्मीदवार पूर्व क्रिकेटर सुजीत सोमसुंदर (उपाध्यक्ष, सचिव) और अविनाश वैद्य (संयुक्त सचिव और प्रबंध समिति सदस्य) हैं।

प्रसाद और शांत कुमार की अगुवाई वाले दोनों पैनल ने जल्द ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शीर्ष स्तरीय क्रिकेट वापस लाने का वादा किया है। अभी यह प्रतिष्ठित स्टेडियम सुरक्षा कारणों से शीर्ष स्तरीय क्रिकेट की मेजबानी नहीं कर पा रहा है क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान चार जून को स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 प्रशंसकों की मौत हो गई थी।

Open in app
टॅग्स :KarnatakaBengaluruVenkatesh Prasadकर्नाटकबेंगलुरुवेंकटेश प्रसाद