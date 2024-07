अंशुमान गायकवाड़ के इलाज के लिए अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं कपिल देव, बीसीसीआई से की अपील

Highlights कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं अंशुमान गायकवाड़ कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से वित्तीय सहायता देने की अपील की गायकवाड़ का पिछले एक साल से लंदन के किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है

नई दिल्ली: भारत के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से अनुरोध किया है कि वह ब्लड कैंसर से जूझ रहे अपने पूर्व साथी खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ को वित्तीय सहायता दे। 71 साल के गायकवाड़ का पिछले एक साल से लंदन के किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

कपिल देव ने बताया है कि उनके पूर्व साथी मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, दिलीप वेंगसरकर, मदन लाल, रवि शास्त्री और कीर्ति आजाद गायकवाड़ के इलाज के लिए धन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कपिल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बीसीसीआई इस मामले को देखेगा और भारत के पूर्व मुख्य कोच गायकवाड़ को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

कपिल देव ने स्पोर्टस्टार से बात करते हुए कहा कि यह दुखद और बहुत निराशाजनक है। मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि मैं अंशू के साथ खेला हूं और उसे इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि बोर्ड उसका ख्याल रखेगा। हम किसी को भी मजबूर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंशू के लिए कोई भी मदद आपके दिल से आनी होगी। तेज गेंदबाजों के सामने खड़े होने पर उसने अपने चेहरे और छाती पर गेंदें झेली। मुझे यकीन है कि हमारे क्रिकेट प्रशंसक उन्हें निराश नहीं करेंगे। उन्हें उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

