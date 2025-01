श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस को ICC पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया

Highlights कामिंडू ने कैलेंडर वर्ष में 50 से अधिक की औसत से 1451 रन बनाए मेंडिस ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने नौ मैचों में 74.92 की आश्चर्यजनक औसत से 1049 रन बनाए

ICC Men's Emerging Cricketer Of The Year 2024: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अनुसार, श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंडू मेंडिस को आईसीसी पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्होंने 2024 में सभी प्रारूपों में लगातार और प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। 26 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कैलेंडर वर्ष में 50 से अधिक की औसत से 1451 रन बनाए, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई।

2024 से पहले अपने नाम केवल एक टेस्ट मैच होने के बावजूद, मेंडिस ने खुद को श्रीलंका के लिए एक विश्वसनीय ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी के रूप में बदल लिया और उच्च दबाव की स्थितियों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। मेंडिस ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नौ मैचों में 74.92 की आश्चर्यजनक औसत से 1049 रन बनाए।

A prolific run-scorer, who scored 1451 runs across formats at an average of just above 50 💥



Sri Lanka's star on the rise has taken out the ICC Emerging Men's Cricketer of the Year Award 🇱🇰 pic.twitter.com/qIrRy5Kpif