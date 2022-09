Jhulan Goswami: झूलन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ईडन गार्डंस पर एक स्टैंड का नाम होगा, जानें सबकुछ

Highlights मेजबान खिलाड़ियों का सम्मान स्वीकार करने के लिए कृतज्ञता में अपना दाहिना हाथ उठाया। इंग्लैंड की खिलाड़ी इस दौरान ताली बजा रहीं थी। ‘चकदा एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी के लिए दर्शकों ने भी तालियां बजाईं और उनकी हौसलाअफजाई की।

Jhulan Goswami: शानदार करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में बल्लेबाजी के लिए उतरते समय मेजबान टीम की खिलाड़ियों ने गार्ड आफ आनर दिया।

मैच के 40वें ओवर में नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरीं महिला क्रिकेट की अब तक की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक 39 वर्षीय झूलन को इंग्लैंड की क्रिकेटरों ने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान में दो पंक्तियों में खड़े होकर सम्मान दिया। झूलन महिला क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज के रूप में अपने दो दशक के शानदार करियर का अंत करेंगी।

For one last time 📸



Picture perfect moments from Lord's for @JhulanG10 the legend 🌟#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/auLFA0d3hR