Jhulan Goswami: ‘खूबसूरत खेल’ को खेलने के लिए प्रेरित करने में सफल रहीं, गोस्वामी ने कहा-हर यात्रा का अंत होता है...

Highlights अगली पीढ़ी की महिलाओं को इस खूबसूरत खेल को खेलने के लिये प्रेरित करने में सफल रही हूं। 12 टेस्ट में 44 विकेट, 204 वनडे में 255 विकेट और 68 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 56 विकेट हासिल किये।

Jhulan Goswami: दो दशक लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने रविवार को उम्मीद जतायी कि वह भारत और दुनिया में अगली पीढ़ी की खिलाड़ियों को इस ‘खूबसूरत खेल’ को खेलने के लिए प्रेरित करने में सफल रहीं हैं।

झूलन (39 वर्ष) ने शनिवार को अपने करियर का समापन स्वप्निल तरीके से किया जिसमें भारतीय महिला टीम ने लार्ड्स पर तीसरे और अंतिम वनडे में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर इंग्लैंड की सरजमीं पर पहली बार सीरीज क्लीन स्वीप की। झूलन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किये विदाई संदेश में लिखा, ‘‘बतौर क्रिकेटर मैं हमेशा ईमानदार रही हूं और उम्मीद करती हूं कि मैं भारत और दुनिया में महिला क्रिकेट के विकास में योगदान करने में कामयाब रही हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं अगली पीढ़ी की महिलाओं को इस खूबसूरत खेल को खेलने के लिये प्रेरित करने में सफल रही हूं। ’’

उन्होंने लिखा, ‘‘जिस तरह से हर यात्रा का अंत होता है, 20 साल से ज्यादा वर्षों की मेरी क्रिकेट यात्रा भी आज मेरे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा के साथ खत्म हो गयी। ’’ झूलन ने अपना क्रिकेट करियर 2002 में शुरू किया था और उन्होंने अपने करियर का अंत महिला क्रिकेट की सर्वाधिक विकेट चटकने वाली गेंदबाज के तौर पर किया।

