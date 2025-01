WATCH: वनडे करियर का पहला शतक जड़ने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स का 'गिटार सेलीब्रेशन' हुआ वायरल

INDW vs IREW, 2nd ODI: भारतीय मध्यक्रम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने रविवार (12 जनवरी) को भारत के लिए अपना पहला शतक बनाने का लंबा इंतजार खत्म किया। मुंबई की 24 वर्षीय क्रिकेटर ने आयरलैंड के खिलाफ चल रही तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे के दौरान राजकोट में भारत के लिए 91 गेंदों पर 102 रन बनाए। वह निरंजन शाह स्टेडियम में स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरीं और क्रीज पर रहने के दौरान उन्होंने 12 चौके लगाए।

उन्होंने भारत की पारी के 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर तिहरे आंकड़े को पार किया, जिसे अरलीन केली ने फेंका था। अपना पहला वनडे शतक बनाने के बाद जेमिमा ने गिटार बजाकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्हें अपने साथियों से खड़े होकर तालियां मिलीं।

हालांकि, जेमिमाह अपना शतक पूरा करने में विफल रहीं और 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गईं। डगआउट में लौटने से पहले दाएं हाथ की बल्लेबाज ने हरलीन देओल के साथ तीसरे विकेट के लिए 183 रन जोड़े। हरलीन ने द्विपक्षीय सीरीज के दूसरे वनडे में भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया और 12 चौकों की मदद से 84 गेंदों पर 89 रन बनाए।

