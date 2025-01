Jasprit Bumrah IND vs AUS 5th Test: ऑस्ट्रेलिया में 64 विकेट?, काश सिडनी में दूसरी पारी खेलते बुमराह, रिकी पोंटिंग बोले-ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं होता बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी!

Highlights बुमराह ऑस्ट्रेलिया में 64 विकेट ले चुके हैं जो भारतीय रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कपिल देव के नाम पर था, ऑस्ट्रेलिया में 51 विकेट लिए थे। पांच मैच में 32 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर प्रशंसा।

Jasprit Bumrah IND vs AUS 5th Test: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पांच मैच में 32 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर प्रशंसा करते हुए रविवार को कहा कि उन्होंने मेजबान टीम के शीर्ष क्रम को अलग-अलग समय पर कमजोर साबित किया। बुमराह ने श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लिए लेकिन इसके बावजूद भारत इस श्रृंखला में 1–3 से हार गया। बुमराह को हालांकि श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। बुमराह ऑस्ट्रेलिया में 64 विकेट ले चुके हैं जो भारतीय रिकॉर्ड है।

इससे पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम पर था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 51 विकेट लिए थे। अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज पोंटिंग का मानना है कि बुमराह का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए किसी गेंदबाज का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आईसीसी वेबसाइट के अनुसार पोंटिंग ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने जितनी भी श्रृंखलाएं देखी हैं।

उनमें से यह श्रृंखला तेज गेंदबाजी के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। निश्चित तौर पर पूरी श्रृंखला में परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल थी लेकिन जब आपने उन्हें (बुमराह) किसी अन्य की तुलना में गेंदबाजी करते हुए देखा, तो उन्होंने बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल बना दिया था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम में अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन उन्होंने (बुमराह) अलग-अलग समय पर उन्हें कमजोर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।’’ बुमराह चोटिल होने के कारण पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच छह विकेट से जीता।