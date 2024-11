IND vs AUS 1st Test Day 2 Score: 11वीं बार 5 विकेट कारनामा?, कमाल की कप्तानी, पर्थ में ढेर कंगारू खिलाड़ी

Highlights IND vs AUS 1st Test Day 2 Score: जसप्रीत बुमराह ने 11वीं बार पारी के पांच विकेट लेने का कारनामा किया। IND vs AUS 1st Test Day 2 Score: इससे पहले 1947 में सिडनी में पहली पारी में सबसे कम 107 रन था। IND vs AUS 1st Test Day 2 Score: ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में सबसे कम और कुल मिलाकर चौथा सबसे कम स्कोर है।

IND vs AUS 1st Test Day 2 Score: मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम पर्थ में ढेर हो गई। 104 टेस्ट में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में सबसे कम और कुल मिलाकर चौथा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 1947 में सिडनी में पहली पारी में सबसे कम 107 रन था। भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक पारी के पांच विकेट लेने का कारनामा 11वीं बार किया जबकि टेस्ट में पदार्पण कर रहे हर्षित राणा ने शानदार पहला स्पैल डाला जिसकी मदद से भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन लंच के समय आस्ट्रेलिया को 104 रन पर आउट कर दिया।

आस्ट्रेलिया के लिये आखिरी जोड़ी मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने भारत को आखिरी विकेट के लिये काफी इंतजार कराया। आस्ट्रेलिया के नौ विकेट 79 रन पर गिर गए थे जिसके बाद स्टार्क (113 गेंद में 26 रन) और हेजलवुड (31 गेंद में नाबाद सात रन) ने 18 ओवर तक चली 25 रन की साझेदारी की। इसकी वजह से भारतीय टीम 46 रन की ही बढ़त ले सकी।

भारत के लिये शुरुआत अच्छी रही जब बुमराह ने दूसरे ही ओवर में एलेक्स कारी को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों लपकवाया। बुमराह ने 18 ओवर में 30 रन देकर पांच विकेट लिये। दूसरे दिन गेंदबाजी की शुरूआत हर्षित ने की जिन्होंने 15 . 2 ओवर में 48 रन देकर तीन विकेट लिये। हर्षित ने कई शॉर्ट गेंदें फेंकी और एक पर नाथन लियोन ने गली में केएल राहुल को कैच दे दिया।

उस समय आस्ट्रेलियाई टीम भारत के पहली पारी के स्कोर 150 रन से 71 रन पीछे थी। केकेआर के अपने साथी खिलाड़ी स्टार्क के खिलाफ हालांकि शॉर्ट गेंदों की उनकी रणनीति काम नहीं आई । स्टार्क ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया और कुछ हवाई शॉट भी खेले। हर्षित ने अपने दूसरे स्पैल में स्टार्क को पंत के हाथों लपकवाया।